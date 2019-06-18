На проспекте Гагарина введут «зеленую волну» до Мызы из 12 светофоров

Как сообщает пресс-служба нижегоросдкой мэрии, на участке проспекта Гагарина, где действует выделенная полоса для общественного транспорта, планируется ввести «зеленую волну» из 12 светофоров от поста ДПС в Ольгине до Мызы. Это должно улучшить движение для тех, кто направляется в центр из пригорода.

Светофоры будут автоматически работать синхронно, сейчас их регулировка осуществляется в ручном режиме.

Напомним, первая в городе выделенная полоса для общественного транспорта появилась 1 июня на проспекте Гагарина по направлению в центр города от остановки «Щербинки-2» до Мызы. Спустя несколько дней нижегородцы пожаловались на усугубившиеся пробки, а 11 июня было принято решение о том, что полоса будет работать только по будням.

Подробнее о дорожном эксперименте – в материале “Ъ-Приволжье” «Мэрию просят не выделять».

Анастасия Еремина