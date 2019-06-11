Экспериментальная выделенная полоса в Нижнем Новгороде будет работать только в будни

Мониторинг ситуации с первой в Нижнем Новгороде выделенной полосой для общественного транспорта на проспекте Гагарина показал, что наибольшие заторы на въезде в город случаются по выходным дням, когда нижегородцы возвращаются с дач. Как сообщает пресс-служба нижегородской мэрии, об этом заявил заместитель главы города Роман Колосов.

По его словам, в сложившейся ситуации принято решение, чтобы выделенная полоса работала только в будние дни. В ближайшее время на проспекте Гагарина могут быть установлены соответствующие знаки.

При этом в мэрии отмечают, что организация выделенной полосы привела к тому, что автобусы стали подходить к остановкам по расписанию. Кроме того, движение общественного транспорта по выделенной полосе позволяет экономить на топливе для социальных автобусов.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, в июне в Нижнем Новгороде по решению городской администрации была организована выделенная полоса для движения общественного транспорта на трехполосном участке проспекта Гагарина на въезде в город от остановки Щербинки-2 до остановки НИТЕЛ.

Новшество практически сразу стало поводом для возмущения местных автомобилистов, так как изъятие из общего пользования одной из трех полос привело к тому, что пробки на проспекте Гагарина стали длиннее и длительнее. Недовольные автолюбители создали петицию за отмену выделенной полосы, которую за первые сутки подписали более тысячи человек. Авторы петиции отмечают, что многие из них живут в пригородах, но работают в Нижнем Новгороде и после выделения полосы время в пути у них выросло в два-три раза. Поэтому они просят убрать выделенную полосу.

Спустя несколько дней появилась еще одна петиция. На этот раз ее авторы выступили за сохранение выделенной полосы. Они отмечают, что с ее запуском время в пути на автобусе от Щербинок до площади Минина в час пик сократилось больше чем в два раза. Активисты признают, что у автомобилистов прибавилось проблем при движении по проспекту Гагарина, но напоминают, что автобус вмещает до 90 человек, а личный автомобиль – четверых, причем большинство водителей ездят по одному. Поэтому приоритет, по мнению авторов петиции, должен отдаваться общественному транспорту.

Андрей Репин