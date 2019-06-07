Мэрию просят не выделять

Выделенная полоса для движения общественного транспорта, появившаяся в Нижнем Новгороде в начале июня, стала поводом для возмущения местных автомобилистов. Изъятие из общего пользования одной из трех полос привело к тому, что пробки на проспекте Гагарина стали длиннее и длительнее. ­Нижегородская мэрия заявляет, что за несколько дней выделенная полоса уже дала положительный эффект в работе общественного транспорта, но сотни нижегородцев подписывают петицию за ее ­отмену.



В июне в Нижнем Новгороде по решению городской администрации была выделена первая полоса для движения общественного транспорта. Отрезок протяженностью 3,2 км на трехполосном участке проспекте Гагарина (общая длина около 10 км) на въезде в город от остановки Щербинки-2 до остановки НИТЕЛ ограничили для движения частных автомобилей. Проспект Гагарина является одной из основных и наиболее загруженных магистралей Нижнего Новгорода. Утром автомобилисты стоят в пробках на въезд в город, вечером — на выезд. Выделяя одну полосу для движения общественного транспорта, мэрия решила провести эксперимент и выяснить, ускорит ли это его работу.

Организовав движение по выделенной полосе, чиновники установили камеры, фиксирующие нарушения и дорожную обстановку. Результаты мониторинга должны стать основанием для принятия решения, оставить ли эту выделенную полосу или убрать.

Но мэрия уже планирует выделить полосы для общественного транспорта на Канавинском мосту и на участке Московского шоссе. В дальнейшем выделенные полосы могут появиться на Окском съезде по направлению к площади Лядова.

Почти сразу после запуска выделенной полосы нижегородцы в социальных сетях стали массово жаловаться, что дорожная ситуация на проспекте Гагарина ухудшилась, длина пробок и время, проведенное в них, увеличились. По словам руководителя нижегородского регионального общественного объединения «Центр помощи автомобилистам» Сергея Кузина, выделенная полоса для общественного транспорта нужна, когда по ней можно добраться из пункта А до пункта Б. «Создание куска полосы в общем потоке — это крайне непродуманное и нелогичное решение. Оно может быть выгодно только тем пассажирам, которые едут от Щербинок до НИТЕЛа, но таких в общем потоке немного. Для остальных пассажиров автобусов положение с введением выделенной полосы только ухудшилось, так как выросла длина пробок и замедлилось движение», — считает господин Кузин. При этом он отмечает, что предложение автомобилистам пересесть с личного транспорта на общественный бессмысленно, так как выделенная полоса занимает небольшой участок проспекта Гагарина, на остальном его протяжении автобусы будут вынуждены стоять в тех же пробках, что и все остальные автомобили.

«В итоге нововведение, призванное улучшить положение пассажиров общественного транспорта, усугубило ситуацию для всех участников дорожного движения», — уверен Сергей Кузин.

По его мнению, простым изъятием полосы из общего пользования в пользу общественного транспорта проблему загруженности проспекта Гагарина не решить — для этого необходимо строить дублер проспекта Гагарина, возвести надземные и проложить подземные переходы на проспекте и сократить количество светофоров, а также настроить их на «зеленую волну». Однако недавно выяснилось, что разработанный несколько лет назад проект строительства дублера проспекта Гагарина получил отрицательное заключение госэкспертизы. Документацию необходимо доработать и перенести линию застройки. Предполагается, что новая дорога появится не раньше 2030 года.

Недовольные автолюбители создали петицию за отмену выделенной полосы. За сутки ее подписали более тысячи нижегородцев. Авторы петиции отмечают, что многие из них живут в пригородах, но работают в Нижнем Новгороде и после выделения полосы время в пути у них выросло в два-три раза, поэтому они просят убрать выделенную полосу.

В администрации города “Ъ-Приволжье” сообщили, что благодаря выделению полосы общественный транспорт стал ходить по расписанию даже в часы пик. Кроме того, снизились эксплуатационные издержки транспортных предприятий. По мнению чиновников, нескольких дней недостаточно для того, чтобы сделать окончательные выводы об эффективности выделенной полосы.

Андрей Репин