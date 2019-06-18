Москалькова предложила убрать пищевой мак из списка наркотических веществ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает необходимым пересмотреть перечень наркотических средств и убрать из него пищевой мак, сообщила журналистам омбудсмен. По ее словам, сейчас большинство пострадавших за продажу пищевого мака не являются общественно опасными.

«Это продавцы, это руководители фирм, которые продавали пищевой мак, разрешенный к продаже, но экспертиза показывает, что там есть соломка. Продавец продает каждому понемногу, а в целом за день получается большой объем продажи этого пищевого мака. В целом выходят большие объемы. И привлекали, и привлекают этих людей к уголовной ответственности, и они получают очень высокие сроки наказания»,— сказала госпожа Москалькова (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению омбудсмена, антинаркотическая ст. 228 УК РФ вызывает сегодня больше всего вопросов. Максимальные сроки лишения свободы по статье о незаконном приобретении хранении, перевозке, изготовлении и сбыте наркотических и психотропных веществ предусмотрены до 20 лет и пожизненно. По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, каждый седьмой приговор в России выносится по ст. 228. В 2018 году по всем составам УК РФ были осуждены 658,3 тыс. человек, из них на статью 228 со всеми частями пришлось 13,4% всех приговоров. Если брать все статьи, связанные с наркотиками, то по ним сидит четверть всех осужденных.

Широкое обсуждение необходимости пересмотра антинаркотической ст. 228 УК РФ началось после дела журналиста Ивана Голунова, которому было предъявлено обвинение по ч. 1 статьи — производство и сбыт. При задержании журналиста в его рюкзаке и дальнейшем обыске в квартире былы найдены пакетики с наркотиками. При этом проведенные позднее экспертизы показали, что отпечатков пальцев задержанного на вещдоках нет. По решению главы МВД Владимира Колокольцева, обвинения с Голунова были сняты за недоказанностью его участия в преступлении.

После освобождения господина Голунова союз журналистов России попросил Следственный комитет взять под контроль расследование дел граждан, осужденных по ст. 228, а члены РАН призвали президента страны Владимира Путина реформировать «репрессивную наркополитику» в России. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы. О необходимости пересмотра наказания по делам о наркотиках говорила с президентом и Татьяна Москалькова.

Как сняли уголовную ответственность с Ивана Голунова, читайте в материале “Ъ”.