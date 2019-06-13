Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы. «Если будет такая инициатива, если она будет сформулирована, то, соответственно, она будет рассмотрена. Рассматривать абстрактные инициативы в области законодательства невозможно, они должны быть конкретно сформулированы»,— сказал господин Песков.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что в парламенте проанализируют применение «антинаркотической» статьи. «Мы проведем анализ правоприменительной практики по ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ) и сделаем это не откладывая в долгий ящик»,— сказал господин Володин. Соответствующие поручения 19 июня дадут председателям думских комитетов по безопасности и госстроительству Василию Пискареву и Павлу Крашенинникову.

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 июня, уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения резонансного дела Ивана Голунова — журналиста, которого обвинили в сбыте наркотиков без единого доказательства его причастности к преступлению. Должностей лишились генерал-майор полиции начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин, а также генерал-майор полиции начальник управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД по Москве Андрей Пучков.

12 июня в Москве прошла несогласованная акция в поддержку Ивана Голунова. Акция сопровождалась жесткими задержаниями сотен ее участников. По данным полиции, на митинг вышли 1,2 тыс. человек и были задержаны более 200. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. В «ОВД-инфо» утверждают, что были задержаны 540 человек. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников уточнил, что в отделы полиции во время акции были доставлены семь несовершеннолетних.

О том, как проходила акция протеста в Москве, читайте в материале “Ъ”.

О действиях полиции во время несогласованной акции в Москве — в материале “Ъ FM”.