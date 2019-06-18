Союз журналистов России просит главу СКР взять под контроль расследование дел граждан, осужденных по ст. 228

Союз журналистов России (СЖР) опубликовал в понедельник открытое обращение, подписанное председателем организации Владимиром Соловьевым к главе Следственного комитета РФ (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль дела ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко, осужденных по «антинаркотической» 228-й статье УК. Эти дела «как две капли воды похожи на дело Ивана Голунова, с той только разницей, что с Голунова обвинения сняты за недоказанностью, а Евгеньев и Михеенко отбывают тюремный срок», говорится в обращении. В 2017 году у Андрея Евгеньева была изъята «минимальная доза наркотиков», причем протокол был составлен с нарушениями, напоминают авторы документа: «Есть веские основания полагать, что наркотики были подброшены Евгеньеву в ОВД "Щукино" г. Москвы, поскольку экспертизы показали отсутствие следов наркотиков на одежде и коже Андрея». Господин Евгеньев подвергся в ОВД жесткому допросу с избиением, что позднее подтвердила проверка, проведенная УСБ. Судья вернула дело на доследование, но ее сразу заменили, после чего Хорошевский суд Москвы вынес обвинительный приговор господину Евгеньеву, утвержденный позднее и Мосгорсудом. Студента Никиту Михеенко также жестоко избили в ОВД «Щукино», что подтверждается данными медицинского освидетельствования. Ранее СЖР уже обращался с официальными письмами и лично в связи с этим к главе МВД, генпрокурору, к судьям Московского городского и Верховного судов, а также к главе СКР и начальнику ГУВД по Москве. Управление собственной безопасности МВД России по Москве провело проверку и подтвердило факты избиения осужденных. После этого дело об избиении Андрея Евгеньева и Никиты Михеенко передали в СКР, но там отказали в возбуждении уголовного дела, а добиться его Союз журналистов смог лишь с помощью Генпрокуратуры. Осенью 2018 года СКР «завел уголовное дело по факту избиения Андрея Евгеньева и Никиты Михеенко в ОВД "Щукино" без указания подозреваемых лиц». «На данный момент расследование продолжается, но, по нашему мнению, в нем наметились явные пробуксовки,— говорится в обращении.— Тем не менее мы надеемся, что в случае если факт избиения Евгеньева и Михеенко в ОВД "Щукино" будет подтвержден в ходе следствия и по этому делу будет вынесено судебное решение, то появится возможность в связи со вновь открывшимися обстоятельствами пересмотреть приговоры Евгеньеву и Михеенко. Если эти люди невиновны, то наша обязанность — добиться их реабилитации». Союз журналистов России просит Александра Бастрыкина «довести расследование до конца в максимально короткие сроки и детально проинформировать общественность о его ходе и результатах».