Бойцы вспоминают гибридные дни

Во вторник в Уфе открылась организованная Совбезом РФ международная конференция высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В этом году на ней представлены 119 стран, а ее темой стали гибридные угрозы и противодействие им. На открытии форума звучали цитаты из Федора Достоевского, Аля Капоне и Адольфа Гитлера, предупреждения об опасности превращения молодежи в биороботов с айфонами в руках. За всем этим внимательно наблюдал корреспондент “Ъ” Павел Тарасенко.

Прочтение угрожающего сценария

Организатор ежегодной конференции — Совет безопасности РФ — каждый раз ставит задачу не только обсудить актуальные проблемы при участии максимально широкого круга гостей, но и, как заявил во вторник секретарь Совбеза Николай Патрушев, «познакомить их с разнообразием регионов России». В предыдущие годы конференцию принимали Сочи, Тверская область и Грозный. Теперь очередь дошла и до Уфы.

В столицу Башкирии съехались представители 119 государств, включая Россию (в прошлом году их было 118).

Стран ЕС в списке не так уж много — около десятка, причем большинство из них представлены или отставными силовиками и дипломатами, или сотрудниками посольств.

Зато много африканских, азиатских и латиноамериканских стран. Самой же большой неожиданностью (практически сенсацией) стало то, что в списке делегаций есть и американская: ее возглавляет сотрудник аппарата Совета национальной безопасности США Гэвин Вайлд. Он заявил “Ъ”, что участие во встрече стало следствием рабочих отношений, сложившихся между помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и Николаем Патрушевым. Но от подробных комментариев воздержался.

На пленарной сессии господин Вайлд не выступал, что понятно: ему там вряд ли было комфортно. В этом году конференция посвящена теме, одинаково актуальной для РФ и США и при этом одной из самых проблемных в двусторонних отношениях,— гибридным угрозам.

В самом начале заседания гостям показали 20-минутный ролик, после которого позиция России стала кристально ясна даже для тех, кто никогда ею не интересовался

(таковые, возможно, были среди дебютантов конференции — Восточного Тимора, Маврикия, Мальдивской Республики, Кабо-Верде, Коморских Островов, Науру, Непала, Сьерра-Леоне, Королевства Эсватини и Южного Судана).

Видео началось с трех цитат. «В гибридной войне Microsoft сосуществует с мачете, а технологии стелс соседствуют с камикадзе»,— напомнили участникам встречи слова экс-директора ЦРУ и бывшего министра обороны США Роберта Гейтса. Следом высветилась цитата Адольфа Гитлера: «Наша стратегия состоит в том, чтобы разгромить противника изнутри, завоевать противника, используя его самого». И затем на экране вновь появились слова представителя США — на этот раз начальника штаба ВВС Дэвида Гольдфрейна: «Мы разрабатываем новую стратегию ведения борьбы, суть которой — в скрытом вторжении на территорию противника и нанесении ударов по ее слабым местам».

После этого продемонстрировали карту мира, которая континент за континентом стала окрашиваться в красный цвет — речь шла о регионах, пострадавших от гибридных войн.

Незакрашенным остался только англосаксонский мир. «Целый ряд стран, включая Россию, оказался на переднем плане противодействия гибридным угрозам, ставшим реальной опасностью для всего мирового сообщества»,— напоминал мужской голос.

Что такое гибридные войны и конфликты, пояснили чуть позднее. Речь, как выяснилось, идет об информационно-пропагандистских, общественно-политических, военных, экономических и дипломатических мерах. «В 1980-е годы президент США Рональд Рейган ввел в обиход в отношении СССР термин "империя зла". В начале 2000-х термин "страны оси зла" стал повсеместно использовать президент Джордж Буш-младший»,— указывалось в пункте о «создании списков неугодных стран» (это относится к дипломатическим мерам). Впрочем, чаще всего в видеоролике упоминался другой экс-президент — Барак Обама. Его изображениями были проиллюстрированы тезисы и о незаконных санкциях, и о неготовности США принять реалии современного многополярного мира. Действующего главу Белого дома Дональда Трампа так и не показали.

Напомнили собравшимся и о конкретных «болевых точках» нашей планеты — Грузии (на экранах показали экс-президента Михаила Саакашвили, жующего галстук), Ливии, Венесуэле.

О последней говорилось, что она стала жертвой «попытки обновленного типа "цветной революции", одна из особенностей которого — координация действий оппозиции извне на фоне многолетнего внешнего экономического и политического давления на страну, неоднократных попыток госпереворотов и прямого устранения президента, а также массовых акций протеста, сопровождающихся угрозами интервенций».

Тут же вспомнили об американских силах спецопераций, задействованных в «политически чувствительных миссиях», и о частных военных компаниях (ЧВК), которые, по мнению авторов ролика, дестабилизируют обстановку в местах пребывания. «В Ираке число бойцов американских ЧВК превышает число расквартированных там кадровых военных в полтора раза»,— звучал голос за кадром. Статистику по кампаниям из других стран при этом обошли стороной.

К гибридным методам борьбы авторы ролика отнесли также разработку западными странами биологического оружия: в видеоролике показали расположенный неподалеку от Тбилиси Исследовательский центр общественного здоровья им. Ричарда Лугара — там, по версии Москвы, ведутся «исследования, связанные с использованием в военных целях таких болезней, как чума и лихорадка» (власти Грузии считают подобные заявления информационной войной).

Была затронута и другая популярная в России тема — переписывание истории. В кадрах, посвященных возрождению нацизма, утверждалось: многие бывшие нацисты построили карьеры в ФРГ и США. Более того, «до сих пор в Европе выплачиваются пенсии, назначенные Гитлером в 1941 году за лояльность, верность и послушание». Слова о тех, кто оправдывает нацизм, иллюстрировались изображением Петра Порошенко, теперь уже бывшего президента Украины.

Каннабис и радикальный феминизм

После такого видеоролика, в принципе, конференцию можно было бы и сворачивать. Но она продолжилась — слово было предоставлено главе Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину. Некоторые уже оглашенные тезисы он повторил, но добавил и свои. С его точки зрения, Запад, использующий гибридные методы воздействия на окружающий мир, руководствуется принципом Аль Капоне, которому приписывают фразу «Добрым словом и пистолетом можно добиться больше, чем одним только добрым словом». Господин Нарышкин был вынужден признать, что в целом такая тактика действует: «Под предлогом раскрепощения людей по всему миру происходит агрессивное размывание традиционных ценностей, навязывание потребительских установок, формирование негативного отношения к любым формам авторитета — прежде всего, государству. Принадлежность к стране и нации, ценности семьи и веры — все это сегодня отметается во имя абстрактной индивидуальной свободы».

«Главный объект разработки — это молодежь,— продолжил Сергей Нарышкин.— Свойственную молодым людям категоричность суждений и поступков в поиске правды и справедливости цинично пытаются направить в сторону отрицания и разрушения. Еще Достоевский предостерегал от такого развития русской и мировой истории в своем провидческом романе "Бесы"».

Одним из проявлений такой тлетворной деятельности глава СВР назвал «международную кампанию по пропаганде приема наркотиков, которую проводят нарколибералы во главе с Канадой ».

«Западные научные учреждения и СМИ фактически рекламируют прием каннабиса и ЛСД как эффективных средств повышения самооценки, лечения алкоголизма и депрессии. Ускоряется размывание понятий половой принадлежности, ценности семьи и брака, реализуется программа продвижения прав ЛГБТ-сообщества, распространения идей радикального феминизма»,— рассказывал он.

«Отсюда недалеко до открытого признания моделирования человеческой природы, например, с помощью технологий искусственного интеллекта или генной инженерии,— продолжил Сергей Нарышкин.— Дело идет к тому, чтобы сделать из людей разобщенных, страдающих невротическими расстройствами индивидов с постоянно измененным состоянием сознания. Они — идеальные объекты для манипуляции, особенно если в руках у них — тот самый подключенный к сети айфон. Они — идеальная мишень для "цветных революций"». Гибридные войны, резюмировал глава СВР, «убивают не только тело, но и душу».

Позиции до степени смешения

«Мы должны смотреть в будущее, а не прошлое. Мир с тех пор изменился»,— прокомментировал “Ъ” видеоролик с цитатами Гитлера и других исторических личностей экс-глава Федеральной разведслужбы Германии (1998–2005 годы) Август Ханнинг. Он отметил, что не услышал от российских силовиков ничего нового, но разговаривать все равно надо, а конференция — «хорошая возможность обменяться мнениями и установить двусторонние контакты». Говоря о гибридных конфликтах, он заявил: «Необходимо остановить любое вмешательство в избирательные кампании» — причем это касается не только России, но и всех стран.

На пленарном заседании о российском вмешательстве, впрочем, не упоминали даже те, от кого об этом, казалось бы, можно было услышать. «Каждое государство имеет свои национальные интересы. Но ведет ли Россия серьезную гибридную войну против нас? Не думаю,— заявил “Ъ” единственный представитель Прибалтики на конференции экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс.— Мы не такая уж головная боль для России, чтобы уделять нам внимание. Хотя, когда мы станем таковой, нам будет очень больно». Отметим, что господин Юрканс давно критикует руководство Латвии за ее политику на российском направлении, а сам в марте подвергся в стране жесткой критике за интервью телеканалу RT.

О США вспоминали почти все. Наиболее жесткая критика ожидаемо прозвучала из уст секретаря Совбеза Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандеса — и он же получил беспрецедентную поддержку от других выступавших. «Все здесь говорят о том, что гибридные войны их в той или иной степени затронули. И все в связи с этим упоминают североамериканскую империю, говорят о неуважении ею принципов международного права»,— заявил он “Ъ”.

Приводя конкретные примеры, господин Фернандес вспомнил о блокировании счетов Венесуэлы в зарубежных банках, а также о кибератаках.

«Мы недавно были жертвами атаки, которая поразила "мозг" государственной энергетической компании, что привело к серьезным проблемам. Что в случае отключения электричества произойдет с детьми в больницах? Со стариками, которые находятся в лифтах?» — возмущался собеседник “Ъ”. «Соединенные Штаты систематически нарушают нормы международного права, выходят из договоров, растаптывают свои обязательства»,— соглашался с ним, выступая на пленарном заседании, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

На открытии встречи Николай Патрушев отметил, что «по всем вопросам прийти к общему знаменателю не всегда удается», но важно «искать компромиссные решения». Первый день конференции показал, что спорить-то собравшимся (особенно учитывая молчание господина Вайлда), по сути, и не о чем.