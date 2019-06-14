Европейские выборы обошлись без скоординированного вмешательства

Лидеры стран ЕС на будущей неделе обсудят, как дальше бороться с дезинформацией и предотвращать иностранное вмешательство в избирательные процессы в Европе. Об этом в пятницу заявил еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг. На состоявшемся в Брюсселе брифинге был представлен доклад Еврокомиссии о реализации принятого в прошлом году плана действий по борьбе с дезинформацией — прежде всего со стороны России. На этот раз темой исследования стали майские выборы в Европарламент.

Четырехстраничный доклад опубликован в пятницу на сайте Еврокомиссии и представлен в Брюсселе на брифинге еврокомиссара по вопросам юстиции Веры Юровой и ее коллеги, еврокомиссара по вопросам безопасности Джулиана Кинга. «Нельзя сказать, что выборы в Европарламент оказались свободными от дезинформации: в ряде стран-участниц было подготовлено множество сообщений об этом, в частности, об активности ботов и фейковых аккаунтов»,— отметил господин Кинг.

Госпожа Юрова, в свою очередь, рассказала, что к пресечению недобросовестной активности власти ЕС подключили компании Google, Twitter и Facebook, которым пришлось удалять «миллионы фейковых аккаунтов».

Как заявил еврокомиссар Кинг, на следующей неделе участники саммита ЕС обсудят эту проблему, а профильные ведомства продолжат борьбу с дезинформацией.

При этом в самом докладе эксперты из европейских структур отмечают, что зафиксировали множество попыток дезинформации со стороны «российских источников», но не нашли достаточно доказательств, чтобы утверждать, что это была скоординированная кампания, направленная на срыв выборов в Европарламент. «На данный момент имеющиеся данные не позволили выявить отдельную трансграничную кампанию дезинформации из внешних источников, нацеленную именно на европейские выборы. Тем не менее собранные доказательства говорят о продолжительной и последовательной дезинформирующей деятельности российских источников, направленной на снижение явки избирателей и влияние на их предпочтения»,— говорится в докладе.

В документе также обрисовываются четыре ключевых направления работы по противодействию возможному вмешательству. Это, во-первых, выявление и противодействие дезинформации (прежде всего со стороны СМИ). Во-вторых, работа с онлайн-платформами (так, например, сообщается, что за первый квартал 2019 года Facebook заблокировала 2,2 млрд фейковых аккаунтов). В-третьих, работа с обществом, включающая повышение медиаграмотности. И в-четвертых, обеспечение защиты данных и кибербезопасности национальных и наднациональных структур стран Евросоюза. Так, в начале июня издание BuzzFeed со ссылкой на попавший в его распоряжение внутренний документ ЕС сообщало, что неизвестные хакеры, за которыми могли стоять «российские организации», взломали компьютеры представительства Европейского союза в Москве.

Напомним, тема возможного российского вмешательства во внутриполитические дела и избирательный процесс за рубежом в последние пять лет то и дело поднимается в западных политических и экспертных кругах, а вслед за ними в СМИ.

К весне 2015 года с необходимостью «выступить против кампании по дезинформации со стороны РФ» согласились все лидеры стран-участниц ЕС.

По итогам саммита, состоявшегося в Брюсселе в марте 2015 года, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини получила задание подготовить «план действий по стратегическим коммуникациям» и в качестве «первоочередного шага» создать собственную «команду по коммуникациям». В результате под эгидой Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС был создан специальный отдел из чиновников и экспертов — оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force. В 2018–2019 годах бюджет рабочей группы был удвоен и составляет сейчас €5 млн в год.

Одно из ключевых направлений этого отдела — выявление и разбор случаев «дезинформации» в российских СМИ. «Благодаря нескольким громким случаям организованного Кремлем вмешательства, которые еще живы в нашей коллективной памяти, период предвыборных кампаний ЕС был омрачен тревожным ожиданием того, что Кремль каким-либо образом может попытаться повлиять и (или) подорвать избирательный процесс и в этот раз»,— говорилось в сообщении рабочей группы, опубликованном накануне выборов. East Stratcom Task Force удалось выявить «1000 случаев» дезинформации. Судя по специальному разделу на сайте рабочей группы, речь преимущественно идет о сообщениях российских СМИ, которые в Брюсселе считают ошибочными. Кстати, аналогичный раздел с 2017 года есть и на сайте МИД РФ, где собирают «примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России».

Галина Дудина, Евгений Хвостик