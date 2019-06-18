Бывший руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу после восьми суток административного ареста. Об этом он сообщил в Twitter и поблагодарил «за заботу и поддержку».

Напомним, 10 июня господин Волков уже пытался выйти из изолятора после 20-дневного ареста за нарушение правил организации митинга — акции против повышения пенсионного возраста, прошедшей в Москве 9 сентября 2018 года. Тогда на него составили еще один протокол по ст. 20.2 КоАП РФ (за ту же акцию, только в Санкт-Петербурге) и в тот же день арестовали. Накануне, 17 июня, Мосгорсуд сократил с 15 до восьми суток срок ареста.