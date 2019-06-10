Экс-главу штаба Навального повторно арестовали за нарушение правил организации митинга

Судья Тверского районного суда Москвы Ольга Затомская арестовала на 15 суток Леонида Волкова, бывшего руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального, сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда. Судья установила, что господин Волков как организатор митинга нарушил ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ — нарушение правил проведения, в данном случае — препятствование движению транспорта. По словам Леонида Волкова, часть третья вменялась «впервые в России».

Речь идет о митингах 9 сентября 2018 года против пенсионной реформы. Тогда акции проходили более чем в 80 городах. Леонид Волков вел с них прямые трансляции. Однако сегодня его привлекли только за трансляцию из Санкт-Петербурга.

В перерыве господин Волков пояснил “Ъ”, что вел трансляцию с митингов из студии «Навальный Live», оборудованной в литовском Вильнюсе. На суде он указывал, что КоАП не может применяться экстерриториально, в отличие от УК. В беседе с “Ъ” Леонид Волков отметил, что в арестном деле есть справка, где фигурируют, помимо Санкт-Петербурга, еще семь городов.

Во время процесса защитники господина Волкова заявили ряд ходатайств, но все их суд отклонил. Среди прочего госпожа Затомская отказала в просьбе о приобщении документа о том, что митинг в Санкт-Петербурге 9 сентября 2018 года был согласованным.

Вслед за Леонидом Волковым на суде начали выступать защитники. Речь юриста Ивана Жданова судья прервала из-за нарушений. Он отказался говорить лицом к судье. После нескольких замечаний Ольга Затомская ушла в совещательную комнату для вынесения решения, пропустив стадию исследования материалов по делу.

Рано утром 10 июня Леонид Волков был задержан у спецприемника, где отбывал 20 суток административного ареста, назначенного ему Симоновским судом Москвы за ведение трансляции с того же митинга 9 сентября 2018 года. Однако тогда правонарушение было за трансляцию митинга в Москве (ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ). «Трансляции были в 85 городах — можно 85 раз дать мне по 20 суток»,— сказал сегодня Волков на суде.

Напомним, несанкционированная акция протеста 9 сентября прошлого года прошла по всей России. К проведению митингов в единый день голосования призвал Алексей Навальный. В Москве акция состоялась на Пушкинской площади. По оценке корреспондента “Ъ”, на митинг пришло около 2,5 тыс. человек, были жесткие задержания.

Роман Дорофеев