Суд сократил арест экс-главы штаба Навального

Мосгорсуд сократил с 15 до восьми суток срок административного ареста Леониду Волкову, бывшему руководителю штаба оппозиционера Алексея Навального. О решении суда сообщил в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. Ожидается, что господин Волков будет освобожден завтра, 18 июня.

В мае по решению суда он был арестован на 20 суток за нарушение правил организации митинга. Дело в отношении него завели по ч. 4. ст. 20.2 КоАП РФ за акцию против повышения пенсионного возраста, прошедшую в Москве 9 сентября 2018 года. 10 июня Леонид Волков должен был выйти на свободу, но на него составили протокол по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ — за ту же акцию, только в Санкт-Петербурге. В тот же день его снова поместили под арест.

Напомним, несанкционированная акция протеста 9 сентября прошлого года прошла по всей России. К проведению митингов в единый день голосования призвал Алексей Навальный. В Москве акция состоялась на Пушкинской площади. По оценке корреспондента “Ъ”, на митинг пришли около 2,5 тыс. человек, были жесткие задержания.