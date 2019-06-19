Тамбовский мусор выкинут заново

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, тамбовский региональный оператор по обращению с отходами АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) разместил три аукциона на вывоз мусора, по итогам которых в регионе прекратят действие заключенные ранее договоры. В декабре прошлого года компания уже определяла подрядчиков на десять лет вперед, но теперь проводит торги по предписанию регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС): ведомству не понравилось, что ТСК заключила договоры с единственным поставщиком без проведения торгов. В УФАС с соответствующей жалобой обращалось местное ООО «ТЭКО-сервис», которого в числе подрядчиков не оказалось, а в июне с той же компанией не был продлен договор об аренде мусоровозов.



На прошлой неделе на сайте госзакупок были размещены три аукциона на вывоз мусора в Тамбовской области, организатором которых выступил региональный оператор по обращению с отходами (через компанию с таким статусом выстраиваются отношения с остальными участниками рынка) ТСК. Таким образом, компания исполнила предписание регионального УФАС, которое обнаружило «нарушение норм действующего законодательства». Как пояснили “Ъ-Черноземье” в ведомстве, регоператор не провел торги. В декабре 2018 года ТСК заключила 15 договоров на вывоз мусора с единственным поставщиком. Но по правилам, прописанным в постановлении правительства РФ №1133, торги должны проводиться в форме аукциона в электронной форме.

В ТСК „Ъ“ рассказали, что федеральное законодательство предусматривает только проведение торгов, а их условия регламентируют региональные акты. «На уровне субъекта необходимый правовой акт вступил в силу только 11 марта 2019 года, а региональный оператор был обязан организовать своевременный вывоз с 1 января. Чтобы не допустить социальной напряженности и обеспечить жителям предоставление качественной услуги, компания заключила договоры, не дожидаясь принятия закона»,– отметили в ТСК. Там также добавили, что при заключении договоров по результатам новых торгов прежние документы «прекращают свое действие».

Согласно данным сайта госзакупок, в декабре 2018-го общая стоимость услуг по вывозу мусора в 23 районах Тамбовской области составила 5,4 млрд руб.

Договоры были заключены на десять лет с десятью перевозчиками. В каждом документе было прописано до шести муниципалитетов, а Сосновский район поделили на две части. Несколько подрядчиков подписали сразу несколько договоров: ООО «Экокомсервис» стало ответственным за транспортировку отходов в шести районах по трем договорам, а ООО «Мастер» — в трех районах по двум договорам, ООО «Благоустройство» — в двух районах по двум договорам.

По итогам новых торгов, начальная цена которых составляет 6,6 млрд руб., на Тамбовщине может сократиться количество перевозчиков. В ТСК отметили, что компания рассчитывает на снижение цены по итогам аукционов. «Необходимо учитывать, что в состав лотов теперь вошли территории, которые ранее обслуживались АО «ТСК» самостоятельно, например, город Мичуринск. Кроме того, проанализировав первые пять месяцев работы регоператора, мы видим, что затраты на транспортирование отходов значительно выше ожидаемого уровня расходов. Первоначальная максимальная стоимость контрактов, сформирована с учетом и этих показателей»,– добавили представители регоператора. Кроме того, отметили в ТСК, выставленные на торги лоты сформированы так, что каждый из них включает «не только экономически выгодные территории, но и менее прибыльные»: «Чтобы ни одна территория, как минимум в ближайшие десять лет, не осталась без внимания».

Часть подрядчиков, с которыми были заключены контракты в прошлом году, узнали об аукционах от “Ъ-Черноземье”. Один из них, пожелавший остаться неназванным, усомнился в том, что кто-либо из местных перевозчиков отходов может заявиться на торги. «Размер обеспечения исполнения контракта составляет от 83 до 219 млн руб. У кого из местных есть такие деньги?» — пояснил собеседник “Ъ-Черноземье”. Впрочем, часть подрядчиков заверили “Ъ-Черноземье”, что готовят документацию. «Если правильно организовать работу, то справиться по силам», — заявил “Ъ-Черноземье” директор ООО «Эко полигон» (получило в прошлом году подряд на 1,4 млрд руб.) Николай Пелех.

Отметим, что УФАС выдало предписание о проведении торгов после жалобы тамбовского ООО «ТЭКО-сервис» Валерия Патчинского. Эта компания, по собственным данным, имеет 15-летний опыт работ на рынке, но она не попала в число подрядчиков в декабре. Сейчас часть сотрудников «ТЭКО-сервиса» намерена трудоустроиться в ТСК, так как регоператор не стал с июня продлевать договор аренды 12 единиц техники с экипажами (всего порядка 40 человек) компании. В ТСК это решение объяснили „Ъ“ большим количеством жалоб от жителей и необоснованно высокой ценой услуг арендодателя. В «ТЭКО-сервисе» заявили о «дискредитации» и «трудных временах»: «Сейчас нас захотели лишить не только работы, но и репутации». Впрочем, исполнительный директор «ТЭКО-сервиса» Алексей Плахотников, сославшись на занятость, переадресовал все вопросы в пресс-службу. Там „Ъ“ не стали комментировать планы по участию в торгах и возможный уход с рынка, сославшись на коммерческую тайну. Но при этом в «ТЭКО-сервисе» поспешили отметить, что сложившаяся ситуация «на деятельности компании как регоператора Елецкой зоны в Липецкой области не отразится».

Источник “Ъ-Черноземье” на профильном рынке макрорегиона не исключает, что если перевозчик так и не договорится по цене или проиграет торги, то действительно может уйти с местного рынка. По его мнению, именно цена становится проблемой во взаимоотношениях между региональными операторами и перевозчиками, «а все остальное — следствие». «Если компании договорились по цене, то работает перевозчик. Если нет, то вывозом мусора занимается регоператор. Но такие споры широкого распространения не получили», — пояснил собеседник „Ъ“. Он также отметил, что ТСК пошла экспериментальным путем: «Как правило, по всей стране регоператоры оставляют в регионах систему перевозчиков, которая работала до начала мусорной реформы. Думаю, сейчас на повестке дня у местных властей — искусственное сдерживание цены услуги, у регоператоров — финансовое выживание. Вопросы оптимизации потоков и подрядов начнут рассматривать, вероятно, через пару лет».

Александр Прытков