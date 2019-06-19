С кем еще спорит ТСК

Арбитражный суд Тамбовской области принял к рассмотрению три иска ООО «Комэк» о взыскании с ТСК 5,6 млн руб. долга. ООО управляет в регионе мусороперерабатывающим комплексом и полигоном, который мог быть исключен из территориальной схемы обращения с отходами, а также претендовало на статус регоператора. «Комэк» и «ТЭКО-сервис», как считается, контролируются семьей главы Котовска Алексея Плахотникова. Его сын является исполнительным директором «ТЭКО-сервиса», а сам господин Плахотников-старший, по данным Kartoteka.ru, в 2007 году выступал учредителем «Комэка». Как следует из сообщения «ТЭКО-сервиса», общий долг ТСК перед «Комэком» — около 63 млн руб., из которых 22 млн — просроченная задолженность. По словам гендиректора компании Игоря Блюма, регоператор нарушает платежную дисциплину, «что не может не сказаться на работе предприятия». Как утверждают в «Комэке», ТСК ежедневно перечисляет «определенную сумму», но этих средств «недостаточно для обеспечения нормального функционирования». «На 13 июня задолженность с учетом непринятых по разногласиям объемов АО “ТСК” перед ООО “Комэк” составляла 31 млн руб. Сумма в 63 млн, о которой говорит руководство “Комэка”, сложилась с учетом выставленного ими счета за май. Но согласно договору, мы должны были приступить к его оплате лишь 15 июня», — сообщили „Ъ“в ТСК. В компании объясняют «разногласия тем, что “Комэк” требует оплачивать существенную часть привозимых ТКО с контейнерных площадок как смешанные отходы, по двойной стоимости»: «Считаем, что таким образом “Комэк” занижает объем ТКО, поступающий в течение года на полигон для увеличения тарифа на захоронение в следующем году, чтобы элементарно нарастить свои доходы». Александр Прытков