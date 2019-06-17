Мохаммед Мурси ушел не до конца приговоренным

В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси. Вооруженные силы Египта переведены в состояние боевой готовности из опасений волнений со стороны ассоциации «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ), возглавляемой бывшим главой государства.

Бывший президент Египта Мохаммед Мурси скончался на 68-м году жизни в Каире во время заседания суда, касающегося повторного рассмотрения дела о шпионаже, где он проходил как главный обвиняемый. Об этом в понедельник сообщили египетские СМИ. Господин Мурси упал в обморок во время выступления. По данными СМИ, причиной смерти мог стать сердечный приступ. Официальная причина будет объявлена в ближайшее время генпрокурором страны. Мохаммед Мурси также страдал эпилепсией и перенес операцию на мозге. Тело экс-президента доставлено на судебную экспертизу.

Чем известен Мохаммед Мурси Читать далее

Сразу после его смерти армия и силы безопасности страны были приведены в состояние боевой готовности, сообщил телеканал RT Arabic. Власти Египта опасаются волнений со стороны сторонников «Братьев-мусульман», чьим лидером был экс-президент Мурси, хотя официально он покинул ассоциацию после того, как возглавил страну.

Мохаммед Мурси руководил Египтом с июня 2012 по июль 2013 года. Он возглавил страну практически сразу после завершения переходного периода, последовавшего за свержением президента Хосни Мубарака.

Во втором туре он набрал чуть больше 50%, однако недолго оставался у власти. Проводимая им политика по исламизации Египта, а также отказ «братьев» от политических компромиссов вызвали новые протесты по всей стране. 3 июля 2013 года армия объявила о низложении Мохаммеда Мурси и его аресте. В обращении к нации тогдашний министр обороны, а ныне президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси заявил, что в стране будет сформировано правительство технократов. Примечательно, что президент Сирии Башар Асад назвал свержение президента Мурси «крушением того, что принято называть "политическим исламом"». «Те, кто использует религию в политических целях или в интересах той или иной группы, будут свергнуты, где бы то ни было»,— сказал он тогда.

Тем не менее первым иностранным политиком, высказавшимся по поводу смерти экс-президента Египта, стал именно представитель «политического ислама» — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который назвал Мохаммеда Мурси шахидом.

«С большой печалью я получил известие о смерти моего брата Мохаммеда Мурси, первого демократически избранного президента Египта»,— сообщил господин Эрдоган в своем аккаунте в Twitter.

Несмотря на то что «Братья-мусульмане» запрещены в России, президент России Владимир Путин дважды встречался с Мохаммедом Мурси, пока тот возглавлял Египет. Первый раз — в марте 2013 года на полях саммита БРИКС в Дурбане, а второй — в апреле того же года в Сочи, когда египетский президент посещал РФ.

Напомним, Мохаммед Мурси проходил сразу по нескольким судебным делам. В частности, ему инкриминировали шпионаж и госизмену, побег из тюрьмы в 2011 году, сотрудничество с палестинским движением «Хамас». В апреле 2015 года Мохаммед Мурси и еще 12 «братьев» были приговорены к 20 годам лишения свободы по делу о подстрекательстве к убийству демонстрантов у президентского дворца в Каире в декабре 2012 года. А через месяц бывшему президенту был вынесен смертный приговор по делу о побеге из тюрьмы. Еще через год Мохаммед Мурси был приговорен к пожизненному заключению по делу о шпионаже в пользу Катара. Однако в ноябре 2016 года Кассационный суд Египта отменил смертный приговор и приговор о пожизненном заключении и постановил пересмотреть оба дела. Но и это еще был не конец. В сентябре 2017 года Апелляционный суд Египта подтвердил вердикт о пожизненном заключении за шпионаж. Заседание, во время которого умер президент, касалось шпионажа в пользу «Хамаса» и массового побега из тюрем в начале 2011 года, в разгар «первой египетской революции».

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев