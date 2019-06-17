Чем известен Мохаммед Мурси

Бывший президент Египта Мохаммед Мурси умер во время судебного заседания. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Мохаммед Мурси родился в августе 1951 года в городе Эль-Адуа в провинции Шаркия. В 1975 году окончил инженерный факультет Каирского университета, в 1978 году получил степень магистра в области металлургии. В годы учебы вступил в исламистскую организацию «Братья-мусульмане», запрещенную тогда в Египте.

В 1982 году защитил докторскую диссертацию в Университете штата Калифорния (США). Также работал в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), занимался проектами моторов для космических аппаратов. Вернувшись в Египет, преподавал, проводил научные исследования. Возглавлял международный отдел в организации «Братья-мусульмане». По его инициативе был создан Египетский комитет сопротивления сионизму.

В 2000–2005 годах был независимым депутатом Народного собрания Египта. В 2010 году стал официальным представителем «Братьев-мусульман» и вошел в высший совет организации.

С апреля 2011 года по июнь 2012 года был председателем Партии свободы и справедливости (ПСС), политического крыла «Братьев-мусульман». Деятельность этой ассоциации была разрешена в июне 2011 года.

В июне 2012 года избран президентом Египта по итогам второго тура президентских выборов. После избрания вышел из состава ПСС и ассоциации «Братья-мусульмане». 30 июня 2012 года вступил в должность, став первым гражданским президентом.

30 июня 2013 года, в день первой годовщины его вступления в должность, в Египте начались антиправительственные манифестации с требованием отставки главы государства. Только в этот день в акциях протеста по всей стране приняли участие свыше 17 млн человек.

3 июля 2013 года после многодневных массовых выступлений армия Египта объявила о низложении президента Мурси, приостановке действия конституции. С этого момента Мурси находится под арестом. Ему были предъявлены обвинения в действиях, приведших к гибели граждан страны, бегстве из тюрьмы во время «революции 25 января» в 2011 году (по этому делу в 2015 году Мурси был вынесен смертный приговор), а также обвинения в оскорблении судебных властей, государственной измене и шпионаже. С 2013 года шло несколько судебных процессов по его делам.