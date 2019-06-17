Бывший президент Египта Мохаммед Мурси умер в суде

В Египте в возрасте 67 лет умер бывший президент страны Мохаммед Мурси, ему стало плохо во время судебного заседания, сообщил Reuters со ссылкой на заявление местного телевидения. По данным издания «Аль-Ахрам», бывший политик попросил у судьи слово и во время этой речи потерял сознание и умер.
В суде рассматривалось дело о шпионаже в пользу Катара, по которому бывший президент проходил главным обвиняемым.
Мохаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год. Его свергли в результате военного переворота. После отстранения от власти против него возбудили пять уголовных дел. Помимо обвинений в шпионаже, дело завели из-за столкновения у президентского дворца между его сторонниками и противниками в декабре 2012 года, шпионажа в пользу «Хамаса», побега из тюрьмы во время массовых беспорядков 2011 года и за оскорбление судей.
Подробнее о смерти бывшего президента Египта читайте в публикации “Ъ” «Мохаммед Мурси ушел не до конца приговоренным».
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