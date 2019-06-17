Минздрав Кубани объяснил большое число онкозаболеваний в регионе

Большое число онкобольных в Краснодарском крае зафиксировано из-за высокой активности солнца и переезжающих пенсионеров, заявил региональный Минздрав. Ранее Минздрав РФ назвал регионы с самым высоким уровнем заболевания раком. В топ-3 попали Курская область, Мордовия и Краснодарский край.

«В Краснодарский край традиционно переезжают жить люди пенсионного возраста, а это именно тот контингент, который наиболее подвержен онкозаболеваниям. Кроме того, у нас солнечный регион, а ультрафиолетовые лучи увеличивают риск возникновения злокачественных новообразований»,— говорится в сообщении минздрава Кубани. Уточняется, что распространенность рака в регионе всегда была выше, чем в других регионах.

К 1 июля министерство должно утвердить региональные программы лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Готовить такие программы субъекты обязали в рамках исполнения целей национального проекта «Здравоохранение».

Подробности — в публикации “Ъ” «Новые программы для старых болезней».