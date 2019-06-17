Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака

Самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований в 2018 году были зафиксированы в Курской области (3331,1 на 100 тыс. населения) и Мордовии (3292,1), сообщает RT со ссылкой на Минздрав России. Также высокие показатели были в Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.

По данным Минздрава, в целом в России распространенность злокачественных новообразований в 2018 году достигла 2562,1 на 100 тыс. населения. За последние десять лет это значение увеличилось почти на 40%, отметили в министерстве. При этом продолжительность жизни онкологических больных увеличилась, добавил Минздрав.

Напомним, к 1 июля министерство должно утвердить региональные программы лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Готовить такие программы субъекты обязали в рамках исполнения целей национального проекта «Здравоохранение».

Подробности — в публикации “Ъ” «Новые программы для старых болезней».