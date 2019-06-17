Россия и Шотландия в рамках отборочного турнира Евро-2020 сыграют в Лужниках 10 октября

Сборная России по футболу проведет домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии на стадионе «Лужники» в Москве. Игра состоится 10 октября, начало в 21:45, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Сборная России занимает второе место в группе I с девятью очками. На первом месте — Бельгия (12 очков), Шотландия заняла четвертую строчку (шесть очков).

В прошлом матче 11 июня Россия обыграла команду Кипра со счетом 1:0, а до этого разгромила команду Сан-Марино с рекордным счетом 9:0.

О матчах отборочного турнира Евро-2020 читайте в публикации “Ъ” «Старт по статусу».