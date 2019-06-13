Старт по статусу

В европейском футболе закрылось летнее окно под матчи сборных, в рамках которого были сыграны очередные встречи отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Путевки на него гарантированы двум лучшим сборным от каждой из десяти групп. Еще четыре будут распределены в рамках play-off. Неожиданностей на старте цикла произошло немного. Это касается и российской группы I. Сборная России после побед над командами Сан-Марино и Кипра занимает полагающееся ей по статусу второе место вслед за бельгийцами.

Группа A

Сборная Англии, которая в рамках этого окна вместо отборочных матчей участвовала в финальном турнире Лиге наций, заняв в ней третье место, квалификацию к чемпионату Европы начала очень бодро. Бэкграунд ее первых двух соперников вроде бы предусматривал приличный уровень сопротивления, но и с чехами, и с черногорцами англичане в марте расправились удивительно жестоко — 5:0 и 5:1. Наиболее же актуальной темой в этой группе следует считать, видимо, все-таки игру сборной Косово. О том, что принятую в Международную федерацию футбола (FIFA) лишь в середине нынешнего десятилетия команду можно дождаться на чемпионате Европы, всерьез заговорили осенью 2018 года, когда косовцы успешно выступили в Лиге наций, заняв первое место в группе и получив возможность пробиться на континентальное первенство через «бонусный» турнир. Но тогда речь шла о низшем дивизионе нового соревнования и сражениях с азербайджанцами, фарерцами и мальтийцами. В основном отборе сборная Косово сыграла с куда более крутыми оппонентами — дважды с болгарами и один раз с черногорцами. Болгарскую команду она одолела на выезде, а еще два матча закончила ничьими. И в данный момент нет впечатления, что косовцы заранее смирились с тем, что для них на чемпионат Европы открыта лишь «задняя дверь». Да нет, они в гонке, по крайней мере, за вторым — после англичан — местом. Чехи — совсем рядышком, на одно очко впереди, и очная встреча с ними в Косово в сентябре может существенно расклад подкорректировать.

Группа B

Эта группа претендует на звание самой пока интригующей. Тут произошло много чего интересного. Таблицу, причем довольно убедительно, возглавляют котировавшиеся не то чтобы очень высоко украинцы. Они совершили два подвига: сначала разошлись по нулям с фаворитами-португальцами в гостях, а затем уничтожили — 5:0 — дома сербов, добавив к подвигам две непростые победы над «карликовой» люксембургской сборной (на выезде ее принес автогол на излете компенсированного времени). При этом сборная Люксембурга, привыкшая к подвальным позициям, идет второй, набрав четыре очка в матчах с литовцами. Что касается только что победивших в Лиге наций португальцев, у которых вроде бы не должно было возникнуть особых проблем с тем, чтобы взять путевку на чемпионат Европы, не полагаясь на запасные варианты, то у них проблемы уже возникли. Вслед за украинцами они сыграли вничью и с сербами — и тоже на своем поле. Потери уже достаточно приличные. Еще пара осечек — и придется, может быть, опять пытать счастья в мини-турнире по системе play-off, состав которого сформирован на основе результатов в Лиге наций.

Группа C

Два июньских матча фаворита группы сборной Германии пропускал ее главный тренер — Йоахим Лёв залечивал травму, полученную в тренажерном зале. Но у его помощника Маркуса Зорга, вставшего у руля, поводов для беспокойства не было. Белорусы еще как-то посопротивлялись немцам, слегка освежившим заявку после провального чемпионата мира в России, эстонцы пропустили от них восемь безответных голов. Важнейшую победу, позволяющую уверенно смотреть в будущее, сборная Германии, правда, одержала еще до этих матчей, одолев на старте отбора в гостях голландцев. Тем же придется нагонять североирландцев, которые, пусть со скрипом, выиграли все четыре матча против аутсайдеров группы.

Группа D

Соседи североирландцев ирландцы выступают в похожем стиле. Они еще не провели ни одного матча, который бы заставил любоваться их игрой. Наоборот, сборная Ирландии дважды здорово помучилась с любителями из Гибралтара, привыкшими отдавать соперникам игры с той же легкостью, что отдают их санмаринцы. Но при этом очки она набирает исправно. И даже единственную формальную потерю потерей фактической не назовешь: выездная ничья с датчанами — это скорее приобретение. Так что ирландцы лидируют в группе, хотя отрыв от преследователей — сборных Дании и Швейцарии, сыгравших меньше матчей, по сути, условный.

Группа E

Эта группа может, кажется, организовать какой-нибудь довольно занятный сюжет с борьбой за путевки на чемпионат Европы. Игра сборной Хорватии на разгонной части отборочного цикла совсем не напоминала ту игру, благодаря которой год назад она добралась до финала мирового первенства. Хорваты все три матча завершили со счетом 2:1. Но один из них был проигран — венграм. Победы над сборными Азербайджана и Уэльса одержаны с жутким скрипом. Азербайджанцам, например, хорватская команда уступала по ходу встречи. В итоге на верхушке группы, имея по шесть баллов, сейчас сразу три сборные, и сборная Хорватии по дополнительным показателям отстает от венгров и словаков. А неподалеку от них разместились валлийцы, пошумевшие на прошлом чемпионате Европы.

Группа F

Сборная Испании, оправдывая фаворитский статус, открыла отбор четырьмя выигрышами, в том числе — 3:0 — у казавшихся самыми опасными конкурентами шведов. Те же ощущать себя в безопасности явно не могут. За вторую путевку еще, видимо, предстоит пободаться с румынами и норвежцами.

Группа G

У поляков в этой группе все просто замечательно. «Рекорд» — такой же, как у испанцев. При этом сборная Польши уже успела обыграть две неплохо котировавшиеся команды — австрийскую и македонскую — в гостях. А вот если говорить о сражении за вторую позицию, то тут густой туман. Из пяти соперников поляков исключить из него смело можно разве что латвийцев, не набравших ни очка. Остальные — в деле.

Группа H

Главное событие в этой группе — недавняя домашняя победа сборной Турции над чемпионами мира французами со счетом 2:0, которую их тренер Дидье Дешам честно назвал «пощечиной». Она не превратила ситуацию для сборной Франции именно в сложную (в конце концов, на это поражение у нее приходится три успешных матча), но, во всяком случае, заставила ее поклонников попристальнее вглядываться в осенний календарь: чтобы избежать нервотрепки с проходом на чемпионат Европы, осечек лучше не допускать. Тем более, и турки, и исландцы, судя по всему, очень зубасты.

Группа I

Сборная России в июне сыграла два домашних матча. В первом одержала рекордную для себя победу — 9:0 — над податливыми санмаринцами, во втором справилась с киприотами — соперником из ниши немножко более «дорогой» — благодаря единственному голу Алексея Ионова в первом тайме. Впрочем, эта игра вряд ли должна служить причиной рассуждать о том, что с россиянами происходило что-то неприятное. На гол Ионова пришлось примерно полдюжины не реализованных хозяевами вернейших моментов. Положение сборной России на бумаге выглядит не то чтобы железобетонным (она вторая за бельгийцами, а казахстанцы с шотландцами в трех очках позади), но надо кое-что учитывать. Оба российских преследователя по игре не тянут на ровню четвертьфиналисту чемпионата мира. В том числе и позиционировавшиеся как угроза номер один российскому благополучию шотландцы. Результаты их матчей об этом рассказывают идеально. Казахстанцам эта сборная проиграла — 0:3, санмаринцам забила всего дважды, бельгийцы давили ее куда плотнее, чем россиян. И те же 0:3, что в Казахстане, от сборной Бельгии — это, пожалуй, был еще хороший исход для сборной Шотландии. Следующий матч российская команда проведет как раз против нее 6 сентября в гостях.

Группа J

Сборная Италии, пропустившая прошлогодний чемпионат мира, пропускать еще и чемпионат Европы не намерена. С группой ей откровенно повезло, и итальянцы посредственным подбором оппонентов пользуются, не допуская срывов. Они выиграли четыре матча из четырех, и только в четвертом — со сборной Боснии и Герцеговины дома — испытали сложности. Боснийцы в нем вели, а гол, принесший победу — 2:1 — хозяева забили «на флажке». Прогнозировать, кто в этой группе финиширует вторым, дело неблагодарное. Более или менее стабильно смотрятся разве что финны. Но их невзрачная заявка, конечно, не гарантирует, что продолжение турнира будет таким же удачным, как его старт.

Алексей Доспехов