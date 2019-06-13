Тинькофф-банк представил голосового помощника «Олега»

Тинькофф-банк Олега Тинькова представил голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг. Помощник будет носить имя «Олег». «Его миссия — помогать пользователям в решении задач в экосистеме "Тинькофф", делать их жизнь проще и быть другом, который всегда рядом»,— говорится в сообщении банка. Помощник будет «жить» в мобильном приложении «Тинькофф». «Олег» говорит голосом актера кино и дубляжа Никиты Прозоровского, который озвучивал в российском прокате фильмы, сериалы и компьютерные игры.

В первой версии голосовой помощник сможет совершать денежные переводы на счета в Тинькофф-банке и Сбербанке, бронировать столики в ресторанах, покупать билеты в кино, искать скидки на товары и услуги, консультировать пользователей по банковским вопросам и акциям. Также «Олег» сможет давать полезные советы и лайфхаки из «Тинькофф Журнала» и общаться с пользователями на свободные темы.

Создатели обещают, что в следующих версиях «Олег» будет интегрирован во все элементы экосистемы «Тинькофф» (страхование, бизнес, путешествия, развлечения и другие). Это означает, что в будущем «Олег» сможет заказать такси, предложить досуг на вечер, организовать путешествие, записать пользователя на прием к врачу. Кроме этого с помощью помощника можно будет целиком управлять мобильным банком.

Вскоре «Олег» должен появиться в мобильном приложении «Тинькофф» на iOs, позже — на Android. Для начала общения с помощником в мобильном приложении достаточно сказать «Привет, Олег!» или «Слушай, Олег!». Также его можно найти в разделе «Чат» или нажав на кнопку «Микрофон» рядом со строкой поиска на любом экране.