К локализации подмешался ВЭБ.РФ

ВЭБ.РФ намерен помочь заменить импортные сухие смеси для детского питания и готов присоединиться к проекту по локализации производства в России. Первый местный завод стоимостью свыше 8 млрд руб. планируется построить в Подмосковье в 2020 году. Но проблемой могут стать нехватка сырья и малые объемы рынка, которые давно поделены иностранными производителями.

«ИнфраВЭБ» (входит в ВЭБ.РФ) примет участие в реализации проекта по строительству в 2020 году в Московской области комплекса по производству сухих молочных смесей для детского питания — заменителей грудного молока, сообщили в пресс-службе госбанка. Трехстороннее соглашение с Multi Nutrition Ltd (входит в британскую United Green Group; UGG) и правительством Подмосковья будет подписано 6 июля в рамках ПМЭФ. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 8,7 млрд руб., мощность производства — до 15 тыс. тонн продукции в год, рассказал “Ъ” заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.

«ИнфраВЭБ», в частности, разработает технико-экономическое обоснование, бизнес-план и финансовую модель проекта. После этого проект будет предложен для финансирования российским кредитным организациям. Поддержку могут оказать институты развития, включая ВЭБ.РФ. По оценке аналитика управления операций на российском фондом рынке «Фридом Финанс» Александра Осина, услуги «ИнфраВЭБ», учитывая параметры проекта, могут стоить от 500 млн руб. до нескольких миллиардов.

В феврале 2019 года стало известно, что партнером UGG по строительству первого полностью локализованного в России завода по производству сухих смесей станет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Параметры проекта по мощностям и инвестициям были аналогичными. С локализацией стороны планировали определиться ко второму кварталу 2019 года, а завершить строительство — в течение двух лет после подготовки проекта. По информации источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, РФПИ параллельно ведет переговоры с UGG. Фонду и его партнерам могут предложить проект, разрабатываемый «ИнфраВЭБ».

В РФПИ отказались от комментариев. Ранее гендиректор фонда Кирилл Дмитриев заявлял, что на импорт сухих семей для детей приходится 80% от потребляемого в России объема и реализация проекта поможет заменить часть ввозимой продукции. В ВЭБ.РФ также рассчитывают, что проект с Multi Nutrition Ltd позволит снизить зависимость от импорта.

По оценкам Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), в России ежегодно потребляется 40 тыс. тонн заменителей грудного молока. По словам источника “Ъ” на рынке, только 7% — это полностью российское производство. Лидеры рынка — Nestle, Danone, «Беллакт» — ввозят либо сырье, либо уже готовую продукцию. В компаниях не ответили на запросы “Ъ”. Относительно небольшой объем российского рынка, который к тому же поделен между крупнейшими мировыми игроками, может стать проблемой для перспективного проекта, считает Александр Осин. По его словам, российский рынок сухих смесей не растет на фоне спада реальных доходов и нового цикла сокращения рождаемости в России. Пробиться с новым брендом сложно в таких условиях, считает аналитик.

Смеси планируют производить на основе коровьего молока, собираемого с местных ферм и агропредприятий, сообщили в ВЭБ.РФ. Сложнее будет с сывороткой самой высокой степени деминерализации Д90, которую импортируют в том числе из Белоруссии, считает представитель «Союзмолока» Мария Жебит. Она напоминает, что Минсельхоз в конце 2018 года смог ввести субсидирование части капитальных затрат на создание производств заменителей грудного молока. Сектор находится на начальном этапе развития, и проект UGG может стать первым, получившим финансовую поддержку от государства. В Минсельхозе не ответили на запрос “Ъ”.

Алексей Полухин; Анатолий Костырев, Санкт-Петербург