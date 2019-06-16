Футболист Булыкин пойдет на выборы в Мосгордуму по округу Митрохина и Соболь

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин примет участие в выборах в Московскую городскую думу. Он зарегистрировался в качестве самовыдвиженца по одномандатному избирательному округу №43 (Хамовники, Арбат и Пресня),— там же, где юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь и член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. В этом же округе ранее была зарегистрирована директор московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, но накануне она отказалась от участия в выборах.

«Благоустройство комфортных, безопасных и чистых дворов для занятий спортом, для отдыха и проведения досуга — моя главная задача»,— сообщил Дмитрий Булыкин в Instagram.

15 июня Нюта Федермессер сообщила о том, что отказалась баллотироваться в Мосгордуму. Ранее основатель ФБК Алексей Навальный заявлял, что выдвижение госпожи Федермессер—попытка московских властей помешать оппозиционным кандидатам. Он обращался к Нюте Федермессер с просьбой не создавать конкуренцию Любови Соболь.

Выборы в городской парламент пройдут 8 сентября 2019 года. ВЦИОМ обнародовал итоги опроса, согласно которым 37% москвичей сейчас проголосовали бы за независимого кандидата на выборах в Мосгордуму, 22% — за кандидата от «Единой России», а 20% — за представителя КПРФ.

О том, как Нюта Федермессер отказалась баллотироваться в Мосгордуму, читайте в публикации “Ъ FM”.