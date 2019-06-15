Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Директор московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер сообщила, что отказалась от участия в выборах в Мосгордуму. Она планировала баллотироваться на выборах в 43-м округе (Хамовники, Арбат и Пресня),— там же, где и юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь. Основатель ФБК Алексей Навальный просил госпожу Федермессер не создавать конкуренцию его сотруднику.

Сама Нюта Федермессер пояснила, что хочет и готова «видеть свое имя в новостях о паллиативной помощи и обезболивании, а не о противостоянии Навальный (Соболь) — Федермессер». «Все. Противостояния больше нет»,— написала она на своей странице в Facebook.

В Мосгоризбиркоме «Интерфаксу» заявили, что Нюта Федермессер не была зарегистрированным кандидатом, так как «в качестве самовыдвиженца не представила подписи в свою поддержку и другие необходимые для этого документы». Заявление о снятии своей кандидатуры она подала в пятницу, 14 июня, добавили в комиссии.

Глава Центра паллиативной помощи подтвердила намерение выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму в интервью “Ъ” в начале мая, однако тогда она не сообщала, в каком округе будет баллотироваться. Свое решение госпожа Федермессер объяснила тем, что «нужен свой человек от благотворительности в Мосгордуме».

Выборы в городской парламент пройдут 8 сентября 2019 года. Голосование может быть электронным. Ранее ВЦИОМ обнародовал итоги опросов, согласно которым 37% респондентов в Москве сейчас проголосовали бы за независимого кандидата на выборах в Мосгордуму, 22% — за кандидата от «Единой России», 20% — за КПРФ.