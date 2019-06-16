Дональд Трамп сравнил мэра Лондона с бедствием

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на мэра столицы Великобритании Садика Хана. Господин Трамп назвал его «бедствием». Это произошло после того, как в Лондоне менее чем за 20 часов были убиты три человека.
«Лондону нужен новый мэр и как можно быстрее. Хан — это катастрофа — и будет только хуже!» — написал президент США в Twitter.
Ранее Дональд Трамп назвал господина Хана неудачником. Эти слова стали реакцией на очередное заявление мэра о том, что президент недостоин приема в Лондоне.
Президент США совершил государственный визит в Великобританию в рамках европейского турне, приуроченного к 75-летию высадки союзнических войск в Нормандии.
О визите читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп открыл третий фронт».
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