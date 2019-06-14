ЦБ перешел к снижению

В пятницу совет директоров Центробанка ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,5% годовых. Таким образом, этот показатель возвращен на уровень, на котором он находился до декабрьского «упреждающего» повышения, сделанного тогда для компенсации негативного эффекта от увеличения НДС. При этом Банк России не исключил и дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний и заявил о переходе к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 7,75% до 7,5% годовых. Это произошло после полугодовой паузы в изменении показателя — в последний раз ставка изменялась в декабре 2018 года: тогда она была повышена до 7,75%. Главное основание для нынешнего снижения — дальнейшее замедление годовой инфляции. В мае ее уровень снизился до 5,1% в годовом выражении с 5,2% в апреле. На 10 июня годовой темп прироста потребительских цен составил 5%.

По мнению регулятора, сдерживающее влияние на инфляцию оказали динамика потребительского спроса, укрепление рубля с начала года, а также эффект высокой базы в динамике цен на основные виды моторного топлива.

На фоне этого Банк России снизил прогноз по инфляции: по итогам 2019 года она может составить 4,2–4,7% против ранее ожидавшихся 4,7–5,2%. Такой пересмотр, отмечает регулятор, сделан с учетом завершения переноса повышения НДС с 18% до 20% цены. В дальнейшем, считают в ЦБ, годовая инфляция будет находиться вблизи целевых 4%. Однако на среднесрочную динамику инфляции могут оказать влияние параметры бюджетной политики, включая решения об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния. Среди значимых инфляционных рисков ЦБ перечисляет также возможность замедления роста мировой экономики (в том числе из-за дальнейшего ужесточения торговых ограничений), усиление волатильности на мировых товарных и финансовых рынках в силу геополитических факторов.

Ситуация с ростом российской экономики на этом фоне складывается хуже ожиданий ЦБ. Темпы роста промышленного производства в январе—апреле остались примерно на уровне октября—декабря 2018 года, на фоне ослабления внешнего спроса замедлился рост экспорта, а инвестиционная активность оказалась весьма сдержанной. В результате Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2–1,7% до 1%–1,5%. «В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов»,— по-прежнему надеются в ЦБ. Отметим, что снижение ожиданий по ВВП произошло, несмотря на повышение прогноза ЦБ по среднегодовой цене нефти Urals в 2019 году — с $60 до $65 за баррель.

В качестве сигнала на будущее ЦБ сообщил, что при развитии ситуации в рамках прогноза дальнейшее снижение ключевой ставки может произойти уже на одном из ближайших заседаний совета директоров (следующее запланировано на 26 июля). Одновременно регулятор вернул в свое заявление срок достижения желаемой нейтральности его денежной политики: это должно произойти до середины 2020 года.

Евгения Крючкова