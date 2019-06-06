Потребительские цены растут медленнее плана

В мае годовые темпы роста потребительских цен продолжили снижаться, достигнув 5,1%, сообщил Росстат. Хотя с учетом сезонности цены за месяц изменились, как и в апреле, в Минэкономики считают, что отсутствие резких колебаний курса рубля и хороший урожай позволят годовой инфляции достичь 4% к концу 2019 года. В ЦБ же готовы рассмотреть снижение ключевой ставки уже в ближайшее время.

Годовая потребительская инфляция в мае замедлилась до 5,13% с 5,17% в апреле 2019 года, подсчитали в июньской «Картине инфляции» Минэкономики. По данным Росстата, показатель составил 5,1% в мае, полностью совпав с ожиданиями рынка, а базовая инфляция (исключает регуляторные и случайные колебания цен) достигла 4,7% против 4,6% в апреле из-за высокой базы прошлого года.

По оценке Минэкономики, продовольственная инфляция в мае незначительно замедлилась — до 0,33% за месяц с 0,36% в апреле с учетом сезонности, а годовая ускорилась до 6,4% с 5,9% из-за эффекта базы, который проявился прежде всего в приросте цен на бобовые, мясо, сливочное и подсолнечное масло. Месячные темпы роста цен на непродовольственные товары не изменились, составив 0,22%, тогда как годовые резко замедлились — до 3,8% в мае с 4,5% в апреле (в прошлом году сильно подорожал бензин). Стабильным месячный прирост цен был на услуги (0,32% с учетом сезонности).

В министерстве прогнозируют, что по итогам июня годовая инфляция опустится до 4,8–4,9% из-за эффекта высокой базы июня прошлого года.

Кроме того, там считают, что у нынешнего прогноза 4,3% роста потребительских цен в 2019 году есть риск не сбыться. «При стабильном курсе рубля и хорошем урожае инфляция по итогам года может опуститься ниже 4%»,— полагают аналитики ведомства.

Несмотря на то что, по данным опросов ФОМа, для ЦБ инфляционные ожидания в мае не изменились и остаются повышенными, инфляция, вероятнее всего, продолжит устойчиво снижаться на фоне ухудшающейся динамики реальных зарплат, доходов и потребления, отмечает Дмитрий Полевой из РФПИ.

О заметном замедлении темпов роста цен производителей говорили и конъюнктурные опросы промышленности в мае.

Господин Полевой ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в следующую пятницу на 0,25 пункта. Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что «инфляция достаточно быстро стала снижаться… мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки», а также говорила о том, что ставка находится выше нейтрального уровня.

Отдел экономики