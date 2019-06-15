В Донбассе начали добычу паспортов

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) вчера впервые получили российские паспорта по упрощенной программе. Пока их число невелико — около 30 человек из каждой республики. Однако прием заявлений поставлен на поток, и к концу лета счет новых граждан РФ должен пойти уже на тысячи. При этом сами жители Донбасса утверждают, что процедура не так уж проста: приходится и ночевать возле паспортных столов, и тратиться на нотариусов, чтобы перевести документы с украинского на русский. В МИД Украины вчера пообещали: никому из причастных к «упрощенной паспортизации жителей временно оккупированных территорий» избежать санкций не удастся. А в Евросоюзе дали понять, что этот вопрос будет обсуждаться «в ближайшие недели».

Село Покровка, где находится пункт выдачи российских паспортов гражданам ДНР, расположено возле трассы Ростов—Донецк. До границы от него 47 км, а до столицы республики — 135 км. Граждане ЛНР получают паспорта в другом месте — в Новошахтинске, через который идет прямая дорога до Луганска. Как утверждают в управлении МВД по Ростовской области, вскоре откроются еще два аналогичных центра, но пока с задачей справляются и существующие. По словам главы регионального управления Олега Агаркова, на рассмотрении в миграционной службе сейчас находятся 12 тыс. заявок от жителей ДНР и ЛНР. На 1,2 тыс. заявок уже даны положительные заключения.

Вчера около полудня в Покровке прошла торжественная церемония: российские паспорта, полученные по упрощенной процедуре, вручали 34 жителям ДНР. «Сегодня для вас знаменательный день! Вы приобретаете гражданство Российской Федерации и получаете документ, удостоверяющий личность гражданина великой страны»,— обратился к дончанам Олег Агарков. Прозвучал российский гимн, после чего получатели паспортов стали по очереди произносить присягу гражданина РФ. Они читали ее с листа, в основном не отрывая взгляда от текста. Действие украсила лишь девушка из Горловки Екатерина Куркова, которая продекламировала текст присяги, будто стихи. Вместе с паспортами новым российским гражданам вручили брошюры с текстом Конституции, а женщинам — еще и цветы.

Один из участников церемонии, 34-летний дончанин Олег Иванченко в разговоре с “Ъ” рассказал: от его дома до линии соприкосновения армии ДНР и украинских войск всего «пять троллейбусных остановок». Россию он называет «наша общая Родина». Сейчас планов по переезду в РФ у собеседника “Ъ” нет, но он не исключил, что такое возможно в будущем. При этом он признался, что сохранил украинский паспорт, чтобы при случае решить «какие-нибудь формальности». Преследования со стороны украинских властей за обретение российского гражданства он не опасается, поскольку считает возвращение территории ДНР под контроль Киева невозможным. Остальные дончане, получившие российский паспорт, говорили примерно то же самое. Некоторые также выражали надежду на вхождение Донбасса в состав России. На вопрос, сколько пришлось ждать с момента подачи заявки, все отвечали: «Около месяца».

Между тем, собеседники “Ъ” в Донбассе отмечают, что процедура получения российского паспорта весьма запутанна. «Редко кто сдает документы с первого раза,— рассказал дончанин Юрий.— То фотография не такая, то фон на ней не такой белый, то ксерокопии не так расположены на листе, то ручка не такая черная, как надо. Выходишь — и становишься заново в очередь». Нужно также заранее озаботиться получением нотариально заверенного перевода украинских документов. Стоит это по местным меркам немало — 2–3 тыс. руб.

Напомним, что подать заявление на российский паспорт могут лишь те жители Донбасса, которые уже имеют на руках паспорта самопровозглашенных республик. А таких до мая 2019 года было около 15%, потому что никаких привилегий этот документ не давал и имел скорее символическое значение. Однако теперь все изменилось. Ради получения паспорта ДНР или ЛНР людям приходится стоять в очередях под палящим солнцем, а некоторые даже остаются ночевать возле паспортных столов в автомобилях, хотя комендантский час это запрещает.

Сложности возникают и у отдельных категорий граждан, например у подростков. В конце марта (вероятно, готовясь к упрощению процедуры выдачи российского гражданства) Денис Пушилин подписал указ о снижении возраста получения паспорта ДНР — не с 16 лет, как на Украине, а с 14, как в России. Однако теперь девятиклассники, так и не получившие паспорт за два с половиной месяца, попросту не могут поступить в колледжи и техникумы. «То, что на оформление уходит несколько месяцев, никто не хочет принимать во внимание. Абсолютная бессмыслица и издевательство над людьми!» — возмутилась в разговоре с “Ъ” Алина, жительница Донецка, мать 14-летнего сына.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий, присутствовавший на вчерашней церемонии в селе Покровка, утверждает: все проблемы решаемы. «Прием документов показал рабочие нестыковки, которые необходимо устранять. До 1 июля все шероховатости в приемных пунктах будут устранены. Думаю, что мы ускорим процесс для того, чтобы максимальное количество людей, живущих в Донбассе, могло стать гражданами России,— сказал он журналистам.— Хотя мне поступают звонки с территорий Сумской, Черниговской, Харьковской, Одесской областей. Их жители тоже хотят воспользоваться этим правом и сдать документы на гражданство».

В Киеве первая волна выдачи российских паспортов жителям Донбасса вызвал ожидаемый протест. «Подобные действия являются юридически ничтожными. МИД Украины будет продолжать работать с международными партнерами с целью внедрения в отношении причастных к процессу так называемой "упрощенной паспортизации" жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей секторальных санкций, а также расширения международных персональных санкций»,— заявили вчера в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства. Напомним, что вопрос введения санкций против чиновников, ответственных за выдачу российских паспортов, поднимал и президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Брюссель. Глава представительства Евросоюза на Украине Юг Мингарелли вчера заявил, что руководство ЕС «в ближайшие недели» обсудит, какие меры стоит принять в ответ на действия Москвы.

Между тем украинский эксперт, учредитель аналитического центра «Киевстратпро» Андрей Бузаров в разговоре с “Ъ” признал, что процесс выдачи российских паспортов уже запущен и повлиять на него Украина не может. Зато, отметил он, украинские власти могут «побороться за человеческий ресурс, который остался на неподконтрольной части Донбасса, и сделать его лояльным себе». «Пять лет бездействия, дискриминации и неадекватного отношения к переселенцам привели к крайне негативному отношению этих людей к прежним властям,— сказал господин Бузаров.— А у новых властей шанс еще есть. И если президент Зеленский его использует — это станет исполнением одного из его предвыборных обещаний».

Кирилл Кривошеев; Вадим Водолазов, Ростовская область; Анастасия Бойко, Донецк