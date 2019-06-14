На КАД перекроют еще одну полосу движения

В связи с ремонтными работами по устранению колейности на срок с 14 по 22 июня в Петербурге закроют одну полосу движения на внутреннем участке Кольцевой автодороги между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По второй, третьей и четвертой полосам вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, уточнили в дорожном ведомстве.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с 13 по 18 июня на КАД перекрыта одна полоса движения между развязками с проспектом Культуры и автодорогой Санкт-Петербург – Матокса. Кроме этого, на срок до 16 июня для автомобилистов недоступны две полосы движения на участке КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе.