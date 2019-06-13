На севере КАД вводятся новые дорожные ограничения

На внутреннем участке КАД между развязками с проспектом Культуры и автодорогой Санкт-Петербург – Матокса перекроют одну полосу движения. Дорожные ограничения связаны с проведением работ по устранению колейности и продлятся с 13 по 18 июня, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Помимо первой полосы движения на этот же срок перекрывается полоса безопасности, по второй и третьей полосам вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч, уточнили в дорожном ведомстве.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что две полосы движения на срок до 16 июня также перекрыты на внутреннем кольце КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе.