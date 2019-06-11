На КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы

В связи с проведением работ по ликвидации колейности на периодж с 12 по 16 июня на участке КАД от транспортной развязки с Колтушским шоссе до развязки с Мурманским шоссе на внутреннем кольце будут перекрыты третья и четвертая полосы движения. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Одновременно с этим, по первой и второй полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч, уточнили в дорожном ведомстве.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за аналогичных ремонтных работ на срок с 11 по 22 июня перекрыта одна полоса на участке КАД между развязками с Таллинским и Московским шоссе.