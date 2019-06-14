Компанию—отловщика косаток оштрафовали на 56,4 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал ООО «Океанариум ДВ» на 56,4 млн руб. за нарушение правил рыболовства. Это уже четвертая компания, оштрафованная за незаконный вылов животных и создание «китовой тюрьмы» в Приморье.

«ООО "Океанариум ДВ" признать виновным и назначить штраф 56,429 миллиона рублей»,— цитирует «РИА Новости» судью Ольгу Ясинскую.

С ноября 2018 года в вольерах бухты Средней незаконно содержится 11 косаток и 90 белух, которых якобы планировали продать в океанариумы Китая. Сахалинский областной суд признал, что млекопитающих, попавших в «китовую тюрьму», выловили незаконно. Белух и косаток начнут выпускать в середине июня.

О том, как использовали животных в период рассмотрения дела в суде, читайте в публикации “Ъ FM” «“Китовую тюрьму” превратили в детский дельфинарий».