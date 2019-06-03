«Китовую тюрьму» превратили в детский дельфинарий

После того как суд отказался выпускать косаток из «китовой тюрьмы», туда стали водить экскурсии для детей. Об этом «Ъ FM» сообщила зоозащитница из Приморья Нина Зырянова. Она сняла на видео людей — всего около 100 человек, которые приехали в Центр адаптации морских млекопитающих, прозванный «китовой тюрьмой». По словам зоозащитницы, представители отловщиков ездят по детским учреждениям города Находки и приглашают на экскурсии. Ученые, в их числе экологи команды Кусто, рекомендовали начать реадаптацию животных, то есть свести к минимуму контакт животных с людьми, иначе млекопитающие не смогут выжить в дикой природе.

Зоозащитница Нина Зырянова рассказала «Ъ FM», что она увидела на территории «китовой тюрьмы»: «Я подъехала к воротам. Буквально через 15 мин подъехало еще несколько автомобилей, из которых вышли семьи. Я поинтересовалась, для чего они сюда приехали. Они мне сказали, что у них сейчас будет экскурсия в дельфинарий. Я спросила: как бы мне попасть на эту экскурсию? На что мне ответили, что не знают, потому что приехали от садика из Находки, и экскурсия для них будет бесплатная. Кроме того, мне сказали, что скоро должен подъехать автобус с еще большим количеством детей. 40 мин никто из “китовой тюрьмы” не выходил. Водители уже начали возмущаться, почему их не запускают.

Подъехал белый джип, из него вышло трое мужчин. Один из них начал информировать собравшихся о правилах поведения. Он сказал, что фото- и видеосъемка строго запрещена.

Родители начали возмущаться, но он всех успокоил, сказал, что у них есть свой профессиональный фотограф. Мне удалось запечатлеть, как вся эта огромная толпа родителей с детьми зашла на территорию “китовой тюрьмы”».

Сами отловщики заявляют, что их действия абсолютно законны. Предприниматели утверждают, что получили квоты на вылов животных в культурно-просветительских целях, а значит, они могут проводить экскурсии. Они утверждены Росрыболовством, соглашение подписали и власти региона. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель компании «Афалина».

Глава общественной организации «Экологическая вахта Сахалина», один из авторов иска Дмитрий Лисицын считает, что отловщики не следуют рекомендациям ученых и не собираются выпускать косаток и белух: «Это, конечно же, препятствует подготовке к выпуску. Ученые абсолютно правы — необходимо минимизировать контакты животных с людьми. Отловщики же делают прямо противоположное, тем самым демонстрируя, что не собираются никого выпускать, а, наоборот, хотят как можно сильнее приручить животных».

О «китовой тюрьме» стало известно в конце прошлого года. Тогда организация Greenpeace заявила, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток. После этого дело получило широкую огласку. Президент Владимир Путин поручил профильным министерствам взять вопрос под контроль. Сахалинский суд признал, что животных выловили незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков по-прежнему нельзя. Зоозащитники планируют добиваться полного освобождения животных. Не согласны с решением суда и ответчики. В частности, в Росрыболовстве сообщили «Ъ FM», что будут обжаловать это решение.

Юлия Жданова