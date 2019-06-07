Белух и косаток из «китовой тюрьмы» начнут выпускать в течение 10 дней

Специалисты начнут выпускать косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье в течение ближайших десяти дней, рассказал «РИА Новости» глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Сами выпуски начнутся раньше конца лета. Мы ведем работу, возможно, что ближайшие выпуски начнутся в течение ближайших десяти дней. Дальше будем смотреть, но пока программа рассчитана до сентября»,— заявил господин Шестаков.
С ноября 2018 года в вольерах бухты Средней незаконно содержатся 11 косаток и 90 белух. Млекопитающих якобы планировали продать в океанариумы Китая. Суд в Приморье сначала арестовал выловленных животных, но через месяц снял арест. 20 февраля президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить проблему с «китовой тюрьмой».
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявлял, что млекопитающие не будут переданы или проданы в океанариумы Китая.
Почему отловщики косаток и белух не следуют рекомендациям ученых — в публикации “Ъ”.
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