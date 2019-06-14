Преемница Меркель поддержала продление антироссийских санкций

Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, возглавившая партию после Ангелы Меркель, считает, что Россия «делает все возможное, чтобы дестабилизировать» ситуацию в соседних странах. Как заявила госпожа Крамп-Карренбауэр, Азовское море не должно «становиться водами русских». Она выступила в поддержку продления санкций против России, мотивировав это тем, что отказ Европы от санкций приведет к «нарушению международного права».

Глава ХДС также прокомментировала задержание специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. «В Америке журналиста могут раскритиковать в Twitter, в то время как в России существует угроза показательного процесса (над журналистом.— “Ъ”)»,— заявила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую цитирует Bild.

Напомним, Евросоюз, США и другие страны ввели санкции против России в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ. 16 марта 2014 года на полуострове прошел референдум. По официальным данным, 96,77% проголосовавших поддержали присоединение Крыма к России.

Как изменился Крым в составе России, читайте в публикации “Ъ”.