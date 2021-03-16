Хроника «Крымской весны»

Семь лет назад в Крыму прошел референдум за вхождение республики в состав России. 16 марта 2014 года за это проголосовали 96,57% жителей полуострова при явке 84,17%. Как в составе России появился Крым — в фотогалерее “Ъ”.
Семь лет назад в Крыму прошел референдум за вхождение республики в состав России. 16 марта 2014 года за это проголосовали 96,57% жителей полуострова при явке 84,17%. Как в составе России появился Крым — в фотогалерее “Ъ”.
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