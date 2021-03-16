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21 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович (на фото в центре) при посредничестве Евросоюза подписал соглашение с лидерами оппозиции. Оно должно было прекратить политический кризис и уличные протесты, начавшиеся после отказа украинских властей от Соглашения об ассоциации с ЕС

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ   |  купить фото

Хроника «Крымской весны»

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Семь лет назад в Крыму прошел референдум за вхождение республики в состав России. 16 марта 2014 года за это проголосовали 96,57% жителей полуострова при явке 84,17%. Как в составе России появился Крым — в фотогалерее “Ъ”.


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