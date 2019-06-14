Рублями можно не возвращать

Ради выполнения экспортного и цифрового нацпроектов Минфин завершает целый комплекс мер по либерализации валютного контроля. В четверг правительством одобрен законопроект об отказе от требования репатриации рублевой выручки экспортеров — с 2020 года это станет ненужным для несырьевых экспортеров, а к 2024 году — и для экспортеров сырья. Еще один проект — об избавлении от валютного контроля взаимозачетов экспортеров услуг — опубликован Минфином для обсуждения. Также ведомство готовит поправки к законопроекту о снижении для экспортеров штрафов за невозврат в РФ валюты, уже рассмотренному в Госдуме в первом чтении. В четверг первый вице-премьер Антон Силуанов и зампред Еврокомиссии Марош Шефчович договорились о создании рабочей группы по переходу к расчетам с ЕС в рублях и евро.

13 июня заседание правительства одобрило поправки Минфина к закону о валютном контроле — они предполагают отмену к 2024 году репатриации рублевой экспортной выручки. Впервые первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил о разработке этого законопроекта на съезде РСПП в марте 2019 года. Одобренный документ предусматривает полную отмену репатриации рублевой выручки для несырьевого экспорта с 1 января 2020 года, для сырьевых экспортеров послабления будут вводиться поэтапно: с 1 января 2020 года — в отношении не более 10% суммы внешнеторгового контракта, с 1 января 2021 года — до 30%, с 1 января 2022 года — до 50%, с 1 января 2023 года — до 70%, и к 1 января 2024 года правительство полностью откажется от требования возврата в РФ «экспортных» рублей.

При этом первый вице-премьер РФ Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович договорились о создании рабочей группы по переходу на расчеты в рублях и евро, сообщил пресс-секретарь господина Силуанова Андрей Лавров, уточнив, что это снижает риски для бизнеса России и ЕС.

Напомним, Еврокомиссия еще в марте 2019 года по собственной инициативе активизировала работу по переводу расчетов за энергоресурсы в евро (см. “Ъ” от 26 марта), также объяснив это снижением рисков (сейчас 85% из €300 млрд годовых энергопоставок в ЕС номинированы в долларах).

Ранее Минфин внес в Госдуму законопроект, радикально снижающий и штрафы для экспортеров уже за невозврат в РФ валюты. Документ предполагает снижение их ставок со 100% до 3–5% от суммы нарушения, он оформлен в виде поправок к КоАП и прошел первое чтение, сейчас готовятся поправки ко второму чтению законопроекта, сказали “Ъ” в Минфине.

Третий законопроект Минфина на ту же тему был опубликован на regulation.gov.ru — он должен ослабить валютный контроль для экспортеров услуг, расширив случаи отказа от репатриации их выручки, используемой за пределами РФ для проведения зачета встречных требований. Сейчас зачисление выручки на счета в уполномоченных российских банках выводит их из оборота на несколько дней и приводит к дополнительным затратам из-за банковской комиссии.

Некоторые российские экспортеры ранее уже добились права не зачислять на счета в уполномоченных банках выручку, а производить зачеты встречных требований со стороны нерезидентов — это касается услуг международной электросвязи, международного роуминга, перестрахования, транспортных услуг и др. Новый документ предполагает, что перечень тех, кто получит послабления, определит Белый дом по согласованию с Банком России. В частности, в него могут быть включены, например, «услуги в сфере информационных технологий и услуги в сфере образовательной деятельности», пишут авторы законопроекта. Вступление документа в силу предполагается также с 1 января 2020 года, чтобы правительство успело определиться с перечнем услуг, на который он будет распространяться.

Либерализация необходима Минфину сразу для двух нацпроектов — проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает рост объема экспортных услуг до $100 млрд к 2024 году, а «Цифровая экономика РФ» требует особого валютного регулирования для стимулирования экспорта ПО и ИТ-услуг.

Олег Сапожков, Диана Галиева