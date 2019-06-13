От полицейских ждут ответов по поводу применения силы Чем вызваны проверки в отношении их действий на акции 12 июня

Всех подростков, задержанных на акции в поддержку Ивана Голунова, отпустили домой, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. 12 июня в столице прошел несогласованный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова. На нем задержали больше 500 человек, в том числе журналистов и корреспондентов «Коммерсантъ FM» и «Ъ». В МВД настаивают на вдвое меньшей цифре.

Вместе с тем, полицейские начали проверку избиения задержанного подростка после акции в поддержку Ивана Голунова: на юношу в автозаке напал сотрудник ОМОНа — он хотел отобрать фотокамеру. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Подростку в ОВД потребовалась помощь медиков, его госпитализировали только когда за ним приехали родители. Сам он позже записал видеообращение, в котором рассказал подробности случившегося. Запись опубликовал Telegram-канал Baza.

Жалоба на действия ОМОНовца также будет подана в Росгвардию, сообщил «Коммерсантъ FM» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников: «В настоящее время в полиции зарегистрировано заявление о применении силы к несовершеннолетнему, который был задержан на акции в поддержку Ивана Голунова. Правоохранителями проводится проверка, собираются материалы для их передачи в ближайшее время в Следственный комитет. Задержанные и их родственники сообщили нам, что в автозаке был факт незаконного применения физической силы сотрудником ОМОНа по отношению к подростку.

Тот пытался забрать у него камеру, повалил на пол и несколько раз нанес удары руками. Юноша позже был госпитализирован с травмами, в том числе и лица.

Родители прибыли за ним в ОМВД "Алексеевский" и вместе со скорой помощью направились в больницу. Состояние здоровья и характер травм определят медики. Уже начата проверка по данному факту. Более того, со своей стороны я намереваюсь направить обращение руководителю Росгвардии, чтобы он разобрался в этом вопиющем случае и чтобы была проведена проверка законности действий сотрудника Росгвардии по факту применения физической силы, дана соответствующая правовая оценка Главным управлением собственной безопасности Росгвардии».

На несогласованную акцию в Москве обратили внимание и ведущие иностранные СМИ. Их удивила жестокость и неизбирательность действий полиции. Корреспонденты некоторых западных изданий также оказались в автозаках вместе с протестующими.

Глеб Силко