Зарубежные СМИ: Как прошла акция в поддержку Ивана Голунова?

На несанкционированные акции в поддержку Ивана Голунова в Москве обратили внимание ведущие иностранные СМИ. Их удивила жестокость и не избирательность действий полиции. Корреспонденты некоторых западных изданий также оказались в автозаках вместе с протестующими. Какие детали марша отмечают иностранные газеты? Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Коммерсантъ FM».

Воют сирены, полицейские микроавтобусы несутся через узкие переулки старой Москвы, отмечает The New York Times. ОМОН неожиданно появляется, перекрывает тротуар и захватывает демонстрантов. Газета заключает, что в случае, когда массовые аресты, казалось бы, только подтвердят жалобы протестующих, ОМОН наугад начинает вытаскивать людей из толпы, задерживая в том числе фотографов и репортеров.

The Independent пишет, что аресты начались вскоре после того, как марш стартовал от станции метро «Чистые пруды». Газета отмечает, что ОМОН или же «космонавты», как еще известны эти полицейские из-за формы шлемов, выстроились в две линии, а затем группами по три-пять человек входили в толпу. Размахивая дубинками, они расталкивали мужчин, женщин, подростков и пенсионеров. «Забирайте любых», — сказал один из офицеров после разговора со своим старшим. Это подчеркивает произвольный и хаотичный характер действий полиции.

Среди задержанных были десятки российских и иностранных журналистов, отмечает Le Figaro. Она упоминает, что ее корреспондент также был задержан, но освобожден в течение дня. Масштабную операцию полицейские провели в одно мгновение, удивляется газета. Были перекрыты улицы, ведущие к Лубянской площади, что заставило протестующих ходить по кругу. В это же время полицейские фургоны выстроились вдоль тротуара. И если сначала целью для задержания были те, кто носил какие-либо знаки или футболки в поддержку Ивана Голунова, то затем аресты приняли неизбирательный характер.

Освобождение Ивана Голунова осажденная российская оппозиция встретила с эйфорией, пишет The Guardian. Появилась надежда, что это событие стало переломным моментом для гражданского общества, но массовые аресты в среду, возможно, разрушили ее. Некоторые демонстранты собрались вокруг памятника певцу-диссиденту советских времен Владимиру Высоцкому, отмечает The Guardian. «С праздником», — кричали протестующие в ответ на захват полицией людей.

Дмитрий Дризе — о задержаниях на несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова Читать далее

Акция в поддержку Ивана Голунова прошла и в Санкт-Петербурге. Там местные журналисты раздавали газеты на площади Восстания, но никого из них не задержали.