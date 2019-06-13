«Выход никакой не просматривается»

В День России в Москве прошло несанкционированное шествие в поддержку Ивана Голунова. Полиция действовала жестко. За день до этого все обвинения с журналиста «Медузы» были сняты, а московские власти согласовали шествие 16 июня. Тем не менее, несанкционированная акция состоялась. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть и общество отвыкли жить по закону.

Ситуация, которую вроде бы эффектно разрулили накануне, вновь заходит в тупик. Только что кричали «ура» и в воздух чепчики бросали. Эйфория и оттепель не продержались и суток. И вот опять привычная взгляду картина: автозаки и жесткие задержания. Что же такое произошло? Кто виноват и что делать? Проблема в том, что нынешняя система пришла в негодность.

Существующие подходы не действуют. Это, наверное, еще не кризис, но уже близко к нему. Как у нас решаются проблемы? Законы никого не интересуют: есть договоренности в высоких кабинетах. Мы вам то — вы нам это. Мы вам Голунова — вы не выходите на митинг. Но, позвольте, прогрессивная общественность решила, что победила и что компромиссы с властью излишни. Нам Голунова мало — мы должны бороться с системой в целом. И не нужен нам ваш разрешенный митинг 16 июня. Власть говорит: «Ах так, вы слово не держите — вот вам автозаки». Теперь, кстати нельзя исключать, что в деле Голунова появятся некие новые эпизоды, которые покажут, что не такой уж он белый и пушистый. Хотя, конечно, это уже трудно будет сделать.

Главная проблема заключается в том, что и те, и другие стоят друг друга. И те, и другие отвыкли жить в условиях закона. Власть возмущается: «Мы же вам все сделали». А активисты: «Да плевали мы на вас. Не собираемся выполнять ваши установки». Ведь что пишут: никто всерьез не воспринимает такие термины, как «суд», «право» или «следствие». А есть такие шаблонные выводы: Кремлю не нужны неприятности, дело действительно из ряда вон выходящее, так что там решили пойти на компромисс. Да, на местах где-то шагнули через край. Кстати говоря, нам так и не представили материалы о нарушениях в деле Голунова. Никто так и не сказал, что наркотики в итоге подбросили. Провели какую-то проверку, которая выявила какие-то нарушения.

Потом оперативно освободили журналиста. Ради чего? Не ради законности, а чтобы сбить накал страстей, спокойно провести праздник.

Что касается активистов, они тоже приспособились жить в таких условиях. Нечего соблюдать законы, если у нас такая плохая власть.

Честно говоря, на сегодня выход никакой не просматривается. Разве что не побояться прослыть наивным и призвать президента прямо на «Прямой линии» объявить о реформе государственных институтов и правоохранительной системы, чтобы подобные истории исключить в принципе и выбить тем самым почву из-под ног радикалов от оппозиции. Ладно, помечтали, и хватит. Реальность такова: московская полиция рапортует, что 1200 человек вышли на неразрешенный митинг — из них почти половину задержали. Цифру, похоже, взяли с потолка. Вот так и живем.