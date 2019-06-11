Внимание с Ивана Голунова переключат на полицейских

Следственный комитет занялся полицейскими, которые задержали журналиста Ивана Голунова. Следователи получили от главы МВД Владимира Колокольцева все материалы в отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию журналиста. Министр внутренних дел, который во вторник заявил о прекращении дела против Голунова, также подчеркнул, что задержавших журналиста полицейских временно отстранят от работы и ходатайствовал об увольнении двух генералов полиции.

В Следственном комитете проверят законность действий полицейских и примут меры, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко: «Следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. При наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение».

Спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали на прошлой неделе. При обыске у него с собой и в его квартире были найдены кокаин и мефедрон. Журналисту предъявили обвинения в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и отправили под домашний арест. Его дело вызвало серьезный резонанс в обществе. С момента его задержания у здания МВД проходили одиночные пикеты, в очередь на которые выстраивались сотни человек. Юристы указывали на нарушения и нестыковки в деле. Например, сначала МВД опубликовало девять фотографий с наркотиками, якобы сделанных дома у журналиста, а потом признало, что только один кадр был снят у него в квартире. Журналисты требовали проверить действия полицейских и предоставить результаты экспертизы СМИ.

Сам Голунов — автор расследований о коррупции — предположил, что ему могут мстить за материал о похоронном бизнесе, который он готовил в момент задержания. Издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов считает, что теперь самое главное — найти заказчиков операции против Ивана Голунова: «Главное событие — профессиональное сообщество и наши сограждане сумели очень весомо, серьезно высказать свои аргументы власти, и состоялся диалог, где ни одна из сторон не стала упрямствовать в своих заблуждениях. В результате Иван Валентинович Голунов вышел на свободу. Теперь для меня, честно говоря, самое главное дело — полное служебное несоответствие тех неизвестных мне силовиков, которые придумали подобную историю, которые всколыхнули всю страну, которые просто хотели принести человека в жертву своим бизнес-интересам».

Владимир Колокольцев сообщил, что будет требовать отставки начальника УВД по западному административному округу Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора Юрия Девяткина. В профсоюзе журналистов потребовали не только уволить, но и привлечь к ответственности тех, кто подбросил наркотики и организовал фальсификацию. Но партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев считает, что, несмотря на заявления министра, высокопоставленных полицейских в итоге не накажут: «Сейчас ему ничего не остается, кроме как декларировать, что было совершено ошибочное производство и, естественно, обязательно должны быть установлены виновные и наказаны. Скорее всего, с течением времени, когда общественный резонанс спадет, СМИ немножко успокоятся, все это обернется какими-то там местными отставками, или вовсе обойдутся без них».

Освобождение Ивана Голунова — важный прецедент, но проблему с фабрикацией уголовных дел по статьям о хранении и сбыте наркотиков по всей стране он не решит, отметила исполнительный директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова: «То, что общество победило в деле Ивана Голунова, конечно, очень большой шаг вперед, но я не думаю, что все это так просто закончится. Существует годами наработанная практика, “рабочие” статьи, по которым садится порядка 114 тыс. человек в год, то есть это за 10 лет 1,5 млн. Я вас уверяю, через месяц никто об этом и не вспомнит, и все пойдет по обычной схеме. Поэтому обществу, если уж оно взялось за это дело, нельзя останавливаться. Когда сажают потребителя, например, за косяк марихуаны или подбрасывают неугодному человеку в количестве, достаточном для открытия уголовного дела, наркотики в квартиру или в карман — с этим мы должны покончить.

Нужно вытаскивать на свет подобные дела».

Продолжить расследование в отношении полицейских, задержавших корреспондента, призвал мэр Москвы Сергей Собянин. «Журналист отпущен на свободу, ряд должностных лиц наказан. Расследование должно быть продолжено — так же беспристрастно», — написал в своем Twitter градоначальник.

Владислав Викторов, Юлия Грицай, Яна Пашаева, Елена Иванова