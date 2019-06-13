Путин назвал российско-американские отношения деградирующими

Президент РФ Владимир Путин в интервью телерадиокомпании «Мир» высказался о внешней политике России и международной обстановке. По его словам, российско-американские отношения деградируют.

«Они деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями»,— сказал Владимир Путин. Тем не менее Россия рассчитывает, что на саммите G20 в Осаке 28–29 июня удастся найти конструктивные решения по вопросам глобальной экономики, в том числе с участием американских партнеров, сказал президент.

Он отметил беспрецедентный уровень сотрудничества России и Китая. По словам Владимира Путина, Москва и Пекин вносят существенный вклад в поддержание всеобщего мира и безопасности. Касаясь торговой войны между КНР и США, он отметил, что между странами есть много специфических вопросов в сфере производства и финансов, поэтому России «нет никакого резона» вмешиваться в этот переговорный процесс.

«Любые действия, связанные с разрушением сегодняшней сложившейся уже десятилетиями архитектуры международных экономических отношений, по нашему глубокому убеждению, наносят ущерб всем участникам экономической деятельности,— сказал Владимир Путин.— Поэтому мы очень рассчитываем, что здравый смысл в конце концов восторжествует. Мы со всеми нашими партнерами, включая и американских партнеров, надеюсь, в рамках предстоящей "двадцатки" сможем выйти на какие-то решения, которые будут конструктивными, будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества в сфере экономики».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Вашингтон в решении «узкокорыстных задач», но не отказался от диалога.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «США сеют хаос по всему миру».