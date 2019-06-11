«США сеют хаос по всему миру» Сергей Лавров обвинил Вашингтон в решении «узкокорыстных задач», но от диалога не отказался

США разжигают конфликты в различных регионах мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на V Международном форуме «Примаковские чтения». В разговоре со своими коллегами-дипломатами и ведущими экспертами по международным отношениям из десятка стран российский министр, казалось, делился всей той болью, которая у него накопилась за последние годы. Судя по его словам, основные надежды Россия возлагает на «законопослушную Европу», которая будет соблюдать резолюции СБ ООН и другие международные договоренности. При этом в Москве готовы к диалогу с Вашингтоном по стратегическим вопросам.

«Ядерная война неприемлема»

«В попытке обеспечить односторонние геополитические преимущества, сохранить статус единственного центра принятия решений при согласии или прямой поддержке своих союзников США продолжают наносить мощные удары по сформированной по итогам Второй мировой войны архитектуре международной безопасности. Они стремятся разрушать или подверстать под свои узкокорыстные задачи режимы контроля над вооружениями, сеют хаос и разжигают конфликты в различных регионах мира»,— сказал министр в своем выступлении на «Примаковских чтениях», которые в этом году приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИДа и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Сергей Лавров напомнил о принципах внешней политики России, выработанных при Евгении Примакове: «самостоятельность, независимость, открытость, многовекторность, предсказуемость». Именно ими, подчеркнул министр, российский МИД руководствуется до сих пор. И далее вся его речь была посвящена сожалению о разрушении США сложившейся после Второй мировой войны системы международных отношений.

За примерами далеко ходить не надо, подчеркнул министр: это и выход Вашингтона под надуманным предлогом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из иранской ядерной сделки, нагнетание напряженности в зоне Персидского залива, а также попытки свергнуть законное правительство Венесуэлы.

По словам Сергея Лаврова, США «создают келейные структуры, междусобойчики, а принимаемые в их рамках решения в самых разных областях, от химического оружия до киберугроз и журналистики, стремятся представить как мнение всего мирового сообщества», а также применяют «порочные методы нечестной конкуренции, противоречащие в том числе нормам Всемирной торговой организации, как односторонние экономические санкции, торговые войны, экстерриториальное применение национального законодательства».

Хотя обо всем этом Сергей Лавров говорил неоднократно, в кругу коллег и во многом единомышленников эти слова звучали как наболевшие.

Министр напомнил, что Россия ждет от США ответы на свои предложения, которые «затрагивают весь спектр вопросов стратегической стабильности и контроля над ядерными и другими стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями».

«Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна и поэтому она неприемлема и недопустима»,— подчеркнул глава МИД РФ.

Он напомнил, что в свое время лидеры СССР и США дважды делали такие заявления и сейчас в Москве не понимают, «почему в нынешних условиях нельзя переподтвердить эту позицию».

Впрочем, Сергей Лавров подчеркнул, что в Москве отметили заявленную Вашингтоном готовность к взаимодействию. «Ожидаем конкретных действий»,— сказал он. Напомним, что Госдеп объявил о намерении госсекретаря США Андреа Томпсона встретиться с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Праге 12 июня для обсуждения стратегического диалога. Россия намерена сделать центральным вопросом встречи тему Договора о стратегических наступательных вооружениях, а также обсудить ситуацию вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия и развертывания США глобальной ПРО.

Об «агрессивной России»

Министра также попросили прокомментировать недавние слова вице-президента США Майка Пенса о фронтах, на которых в будущем могут воевать американцы. «Нет никакого сомнения, что придет час и вы будете сражаться за Америку на поле битвы»,— сказал Майк Пенс в конце мая, обращаясь к выпускникам Военной академии США в Вест-Пойнте. «Одни из вас будут бороться с радикальным исламским терроризмом в Афганистане и Ираке. Кто-то из вас присоединится к борьбе на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе, где Северная Корея продолжает угрожать миру, а все более военизированный Китай бросает вызов нашему присутствию в регионе. Другие присоединятся в борьбе в Европе, где агрессивная Россия стремится силой изменить международные границы, а кому-то из вас, может быть, выпадет честь служить в этом полушарии (речь о Венесуэле.— “Ъ”)»,— пояснил вице-президент.

Сергей Лавров честно признался, что конкретно этих слов не слышал, но они отвечают всему, что раньше говорил и делал вице-президент Пенс, а также соответствуют высказываниям других американских политиков и ведомств. Министр напомнил о недавнем заявлении Пентагона, где говорилось о необходимости начать диалог с Россией, Китаем и КНДР для того, чтобы снизить риски начала не спровоцированных США военных действий с применением ядерного оружия. «Это говорит военное ведомство страны, у которого ядерная доктрина в последней редакции существенно понизила порог применения ядерного оружия»,— проиронизировал министр.

Напомним, что в обнародованной 2 февраля 2018 года обновленной американской ядерной доктрине не исключено применение ядерного оружия в случае нападения на Соединенные Штаты с использованием обычных вооружений. Доктрина для этого предусматривает создание ядерных зарядов малой мощности.

Остальные вопросы, которые задавали министру участники «Примаковских чтений», касались Украины и будущего Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или «ядерная сделка» с Ираном) и в целом ситуации вокруг Ирана.

«Не покрывать Киев»

О ситуации на Украине министр говорил очень долго и подробно, фактически удивившись сам, сколько времени он отвечал на один вопрос. Главное, как считает Сергей Лавров, чтобы Брюссель не потакал любым действиям Киева. «Консенсус по украинскому кризису был достигнут, мы готовы искать конкретные пути его воплощения в жизнь, но для этого нам нужно, чтобы Европа все-таки не занимала позицию полного покрывательства всего, что делают на Украине»,— сказал он.

Министр призвал быть честным в отношении достигнутых в 2015 году минских договоренностей. «Там четко сказано, какие действия должно принять правительство в Киеве, какие действия должны принять Донецк и Луганск, или, как их там называют, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Невозможно сваливать вину за отсутствие прогресса на кого-то другого»,— добавил Сергей Лавров. В Москве считают, что Киев не выполнял минские договоренности в надежде, что вина на это будет возложена на Россию и с нее не будут сняты европейские санкции.

«ЕС посылал сигнал Порошено — не соблюдайте минские договоренности и санкции не будут сняты с России»,— сказал глава МИД РФ.

Он выразил опасения, что новая президентская команда в Киеве будет также рассматривать минские договоренности как инструмент, который «обеспечит санкции против России».

Тем не менее для окончательных выводов о будущих отношениях с Киевом Москва подождет, когда на Украине сформируется новый кабинет министров, будет окончательно выработана политика команды президента Владимира Зеленского. «Пока, как вы знаете, все внимание сформировано на подготовке к парламентским выборам, и команда как таковая еще не сформировалась»,— пояснил министр.

Европа должна посылать Киеву нужные сигналы о необходимости выполнения минских договоренностей, считает Сергей Лавров. «Надеюсь, что такие сигналы посылаются, тем более что контакты между президентом Зеленским и руководством Франции и Германии состоялись, а министры иностранных дел Франции и Германии посещали Киев. Надеюсь, что нам, как участникам нормандского формата, расскажут, какова была реакция и о чем шла речь на встречах, тем более что вновь наши партнеры предлагают созвать саммит нормандского формата»,— рассказал он.

«Мы готовы встречаться в любых конфигурациях, но не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей — это Контактная группа, единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ»,— пояснил Сергей Лавров. По его словам, без достижения договоренностей на базе Контактной группы прогресса в деле урегулирования ситуации на востоке Украины не получится.

«Нормандский формат не может навязать свое решение, если сами стороны не согласятся»,— подчеркнул он.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины была создана 8 июня 2014 года. Впоследствии были также образованы четыре рабочие подгруппы (по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам). Пока, по словам министра, оптимизма ситуация на земле не добавляет. «По итогам встречи Контактной группы, которая состоялась 5 июня, были сделаны заявления о том, что была достигнута договоренность начать разведение сил и средств в станице Луганской 10 июня, а 19 июня на очередном заседании Контактной группы подписать договоренность о перемирии, о прекращении огня. Но буквально вчера украинская сторона на вопрос о том, начинается ли разведение сил и средств, ответила, что нет, там произошел какой-то взрыв»,— рассказал министр. Он процитировал слова российского представителя в Контактной группе Бориса Грызлова, что, «по нашим данным, это была провокация украинских силовиков или добровольческих батальонов, которых там немало и которые едва ли перед кем-то отчитываются».

«Ждут ошибку от Ирана»

По мнению Сергея Лаврова, от Европы зависит не только развитие ситуации на Украине, но и сохранение СВПД.

8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках СВПД обязательств в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. Терпение Ирана лопнуло после того, как США ужесточили санкции в его адрес, а ЕС так и не запустил обещанный механизм, который позволил бы бизнесменам из разных стран вести дела с Тегераном, несмотря на давление Вашингтона.

Сергей Лавров рассказал, что Москва, как и Тегеран, полагала, что механизм, который разрабатывал ЕС, готовится с расчетом на то, что им могут пользоваться все государства, которые торгуют с Ираном. «Иначе это было бы, конечно же, ущербно. И что не будет ограничений по тем товарам, которые будут обслуживаться этим механизмом. Прежде всего это касается нефти. Для Ирана это самое главное, и это зафиксировано в Совместном всеобъемлющем плане действий»,— пояснил Сергей Лавров, отметив, что реальность оказалась иной: механизм создан, но не работает. «Более того, он был объявлен как способный обслуживать только торговые потоки между Ираном и членами Евросоюза, и на первом этапе только товары, которые не попадают под американские санкции»,— указал министр, добавив, что США намерены наказывать всех, кто этим механизмом будет пользоваться.

В Москве считают закономерным результатом действий США и ЕС, что Иран воспользовался своим правом, закрепленным в резолюции СБ ООН 2231 приостановить некоторые добровольно взятые на себя ограничения.

«Пока Иран не вышел на уровни, которые обозначены в Совместном всеобъемлющем плане действий, МАГАТЭ по-прежнему докладывает, что Иран выполняет свои обязательства»,— сказал Сергей Лавров.

«Однако есть настроения некоторых наших партнеров в пользу того, чтобы Иран сделал ошибку и объявил о тех шагах, которые не вписываются в СВПД, и тогда кое-кто на Западе вздохнул бы свободно и с чистой совестью снял бы с себя всякую ответственность»,— подчеркнул глава МИДа.

«Я очень рассчитываю, что кто-кто, а законопослушная Европа будет сохранять приверженность резолюциям СБ ООН»,— отметил министр.





Тем самым, в очередной раз давая понять, что на США в России уже не рассчитывают ни по этому, ни по другим вопросам, хотя за последние годы все же были примеры эффективного сотрудничества, среди них — договоренность в химическом разоружении Сирии, достигнутая в 2013 году.

Сергей Лавров высказался также против тенденции возлагать все проблемы Ближнего Востока на Иран.

Марианна Беленькая