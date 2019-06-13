Жалобы бизнеса взяли на экспертизу

Бизнес-омбудсмен Борис Титов получит новую площадку для обсуждения барьеров, мешающих развитию предпринимательства. По итогам его майского доклада Владимиру Путину правительству поручено сформировать на базе Аналитического центра (АЦ) межведомственную рабочую группу для решения системных проблем бизнеса — с участием представителей экономического блока Белого дома и администрации президента и, по всей видимости, без привлечения силовых ведомств.

Белый дом совместно с институтом бизнес-омбудсмена займется рассмотрением проблем предпринимателей. Для этого на площадке Аналитического центра при правительстве будет сформирована межведомственная рабочая группа. Предметом обсуждений станет «Реестр системных проблем российского бизнеса», недавно представленный Владимиру Путину уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым.

Как следует из документов, имеющихся у “Ъ”, инициатором создания такой группы выступил сам омбудсмен. Курировать работу президент назначил своего помощника Андрея Белоусова. Минэкономики во главе с Максимом Орешкиным поручено проработать организационную составляющую (совместно с Борисом Титовым и экспертами АЦ), а также согласовать ее с планом мероприятий проекта «Трансформация делового климата». Этот план из 150 мероприятий, напомним, был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым в январе 2019 года — он охватывает 12 направлений: от технологического присоединения к инженерным сетям до таможенного администрирования.

Кроме экономического блока правительства, АЦ и администрации президента к работе новой группы планируется привлечь главу аппарата Белого дома, вице-премьера Константина Чуйченко, курирующего реформу контрольно-надзорной деятельности. При этом речи о включении в группу представителей силовых ведомств, по всей видимости, не идет. Впрочем, органы прокуратуры по поручению президента уже занимаются проверкой информации из доклада господина Титова о давлении контролеров на бизнес в регионах. Выводы должны быть представлены на заседании правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции не позднее ноября этого года. К этому же сроку должны быть готовы и результаты работы новой межведомственной группы.

В Аналитическом центре “Ъ” подтвердили, что решение о создании группы принято, однако способы его реализации пока не обсуждались. Там пояснили, что рассмотрение жалоб предпринимателей станет продолжением работы прежней межведомственной рабочей группы на базе АЦ, которая с осени 2018 года занималась разработкой предложений по стратегии ускорения несырьевого экономического роста.

В «Реестр системных проблем российского бизнеса», который заменил в последнем докладе омбудсмена «Книгу жалоб и предложений российского бизнеса», были включены более 280 проблем, сдерживающих развитие предпринимательства, в 32 сферах госуправления: от традиционных проблемных точек вроде таможенного и антимонопольного регулирования или госзакупок до зарождающейся цифровой экономики.

Переименование этого раздела доклада должно подчеркнуть, что «большая часть проблем российского бизнеса за годы существования института уполномоченных так и не была решена, а некоторые из них существуют «уже десятилетия». В 2018 году в жалобную книгу бизнеса были включены 284 проблемы, в 2017-м — 269, в 2016-м — 231. Последний доклад бизнес-омбудсмена фокусировался не столько на экономических проблемах, сколько на необоснованном уголовном преследовании бизнесменов.

Надежда Краснушкина