Бывших дагестанских чиновников судят без претензий

Как стало известно “Ъ”, на процессе по делу бывших премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, которых обвиняют в присвоении и растрате 41 млн бюджетных рублей, представитель дагестанской дирекции единого государственного заказчика-застройщика, признанной потерпевшей стороной, заявил, что эта организация не имеет материальных претензий к подсудимым и не будет предъявлять им гражданский иск. Защита экс-чиновников считает, что подобная позиция потерпевших по делу свидетельствует о невиновности подсудимых. Адвокаты также потребовали рассекретить свидетелей, на показаниях которых основывается обвинение. В этом суд защите отказал, зато удовлетворил ходатайство гособвинителя, закрыв процесс.

Первоначально предполагалось, что заседание в Лефортовском суде, на котором планировалось начать слушания дела по существу, будет открытым. Поэтому в зал, помимо участников процесса, пришли журналисты, а также многочисленные родственники и друзья фигурантов — экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и бывшего замглавы правительства, министра экономики республики Раюдина Юсуфова. Однако вскоре всем им пришлось покинуть процесс: суд удовлетворил ходатайство прокурора Дениса Штундера о рассмотрении уголовного дела в закрытом режиме. Мотивируя свою просьбу, гособвинитель сослался на то, что он накануне получил угрозу, и даже процитировал SMS-сообщение, пришедшее на его телефон, судя по коду, из Дагестана: «Денис Петрович, не напрягайтесь на сегодняшнем процессе, чтобы не пришлось оборачиваться. Не переусердствуйте, а то пожалеете».

Адвокаты и их подзащитные возражали против закрытия процесса. «Мы прекрасно понимаем, что угрозы прокурору — это провокация,— заявил “Ъ” по этому поводу адвокат господина Юсуфова Дагир Хасавов.— На самом деле они не могут исходить от родственников или друзей наших подзащитных, поскольку такие угрозы на руку только нашим оппонентам». Защитник считает, что сторона обвинения настояла на закрытии процесса по другой причине — поскольку в уголовном деле не хватает доказательств вины подсудимых. «Прокурор боится публичности, потому что его позиция будет неубедительной, а ссылка на угрозы — это такой отработанный прием стороны обвинения, когда ей хочется закрыть процесс»,— уверен господин Хасавов. При этом адвокаты экс-чиновников намерены выяснить, поступали ли зачитанные в суде угрозы на самом деле, и если они имели место, то от кого могли исходить. «Если известен номер телефона, с которого послали сообщение, то, наверное, несложно определить и автора»,— пояснил адвокат. Господин Хасавов уверен, что силовики просто во что бы то ни стало пытаются доказать то, чего на самом деле не было,— растрату экс-чиновниками бюджетных средств.

По версии следствия, напомним, Абдусамад Гамидов и Раюдин Юсуфов при участии бывшего директора казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамиля Кадиева (находится в розыске) в 2015–2016 годах растратили и похитили около 100 млн руб., выделенных на реализацию целевой федеральной программы. В частности, речь шла о средствах, которые предназначались для приобретения здания с участком земли под детский сад в селе Халимбекаул Буйнакского района; для капремонта и расширения подъездных путей автодороги Махачкала—Каспийск; реконструкции в столице Дагестана спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства; на строительство инженерной инфраструктуры турбазы «Орлиное гнездо», а также на снабжение газом, электричеством и водой ООО «Дагагрокомплекс», расположенного возле села Речное в Кизлярском районе.

Сначала все эти предполагаемые преступные эпизоды расследовались по отдельности, позже Следственный комитет России (СКР) объединил их в одно производство. В рамках расследования были задержаны бывшие премьер Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также министр образования Шахабас Шахов. Всех их отправили в Москву, где суд поместил подследственных под арест по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Эти же эпизоды были инкриминированы Шамилю Кадиеву. Позже обвинение было переквалифицировано с мошенничества на растрату.

В конце прошлого года СКР завершил расследование некоторых эпизодов громкого уголовного дела бывших высокопоставленных дагестанских чиновников, в частности, того, который касается хищений при строительстве спецучреждения для временного содержания иностранных граждан. Материалы по нему были выделены в отдельное производство, именно по обвинению в этом преступлении и судят бывшего врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова.

Защита экс-чиновников утверждает, что на самом деле бюджетные средства никем не присваивались и не растрачивались, так как здание изолятора построено и передано в собственность государства. При этом, как уверяют адвокаты, на строительство объекта было потрачено не 41 млн руб., которые, по версии обвинения, были присвоены чиновниками, а 49 млн руб. «Подрядчик потратил сверх бюджета 8 млн руб., и это подтверждено экспертизой, которую заказывали следственные органы»,— отметил адвокат Хасавов. Что касается действий экс-чиновников, то они, по мнению адвоката, всего лишь выполняли свои служебные обязанности — обеспечивали выполнение в регионе федеральной целевой программы по вводу в строй объектов социального назначения. «Если изолятор построен и функционирует, то о каких растрате и ущербе может идти речь?» — посетовал господин Хасавов.

Стоить отметить, что выступивший на процессе Альберт Хавчаев, представитель казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», признанного потерпевшей стороной, заявил об отсутствии материальных претензий к подсудимым. В связи с этим, отметил господин Хавчаев, дирекция не собирается предъявлять фигурантам гражданский иск. Защита экс-чиновников считает это обстоятельство еще одним аргументом в пользу невиновности подсудимых и считает, что обвинение основано на ложных показаниях засекреченных свидетелей. Защита потребовала в суде их рассекретить, но получила отказ.

Муса Мурадов