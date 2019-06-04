Рамазана Абдулатипова призвали в свидетели

Лефортовский суд Москвы решил вызвать на допрос в качестве свидетеля по делу в отношении бывших руководителей дагестанского правительства, обвиняемых в растрате бюджетных средств, спецпредставителя президента России по сотрудничеству с государствами Каспийского региона, экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова. На этом настаивали адвокаты обвиняемых: защита рассчитывает, что господин Абдулатипов подтвердит законность действий своих бывших подчиненных, а кроме того, положительно их охарактеризует. Суд также удовлетворил и ходатайство гособвинения, продлив до 22 ноября 2019 года срок содержания фигурантов под стражей.

На предварительном слушании по делу в отношении бывших врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя министра экономики Раюдина Юсуфова в Лефортовском суде в понедельник рассматривались ходатайства сторон. Сначала защита попросила вызвать в суд для дачи свидетельских показаний нескольких бывших дагестанских руководителей, в том числе экс-главу республики Рамазана Абдулатипова. Адвокаты обвиняемых пояснили, что показания господина Абдулатипова помогут им убедить суд в невиновности Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова.

«Наши подзащитные ничего незаконного не совершили, они лишь выполняли свои служебные обязанности,— пояснил “Ъ” адвокат Дагир Хасавов.— Мы надеемся, что это подтвердит и бывший руководитель подсудимых Рамазан Абдулатипов».





Защитник также выразил уверенность, что экс-руководитель Дагестана в суде положительно охарактеризует своих бывших подчиненных.

Бывший заместитель временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Раюдин Юсуфов Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как рассказывал ранее “Ъ”, бывшие глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов обвиняются в растрате 41 млн руб., выделенных на строительство спецучреждения для временного содержания иностранных граждан. Сами экс-чиновники вины не признают, указывая, что объект был построен и уже давно используется государством по назначению.

Адвокат Хасавов также напомнил, что обвинение против чиновников построено на показаниях двух засекреченных свидетелей, по словам которых, в Дагестане при финансировании госзаказов действовала система так называемых откатов и якобы все руководство республики участвовало в ней. «Вот нам всем будет интересно, что по этому поводу думает господин Абдулатипов, возглавлявший тогда республику и санкционировавший решения о финансировании объектов»,— отметил господин Хасавов.

Участвовавший в заседании представитель гособвинения был против вызова в суд господина Абдулатипова: прокурор посчитал, что можно на процессе обойтись свидетелями из числа рядовых членов правительства республики. Однако суд поддержал требование защиты обвиняемых. Теперь экс-главе Дагестана, ныне спецпредставителю РФ при Организации исламского сотрудничества Рамазану Абдулатипову будет выписана повестка, обязывающая его явиться в суд для дачи свидетельских показаний.

Правда, если обычно повестки свидетелям направляются по почте или их доставляют полицейские, то на этот раз господину Абдулатипову ее по решению суда передадут адвокаты обвиняемых.

«Таким образом суд проявил уважение к личности Абдулатипова»,— считает господин Хасавов. Отметим, что в случае, если свидетель игнорирует повестку в суд, его туда могут доставить в принудительном порядке.

Суд 3 июня также рассмотрел ходатайство стороны обвинения о продлении фигурантам дела срока содержания под стражей. Оба обвиняемых просили выпустить их под домашний арест, заверяя, что у них нет намерений скрыться от правоохранительных органов и что семейные обстоятельства требуют их нахождения дома. Так, экс-премьер Гамидов ссылался на то, что у него дома остались престарелые больные родители, о которых он должен заботиться. Бывший чиновник добавил, что если его нельзя отпустить в Дагестан, то он готов снять квартиру в Москве и в ней находиться под домашним арестом. Обвиняемый назвал напрасными и опасения, что он может уехать за границу, поскольку у него нет загранпаспорта.

Однако суд этим доводам не внял и продлил срок содержания под арестом обоим подсудимым до 22 ноября 2019 года.

Муса Мурадов