Рамазана Абдулатипова призвали в свидетели

Лефортовский суд Москвы решил вызвать на допрос в качестве свидетеля по делу в отношении бывших руководителей дагестанского правительства, обвиняемых в растрате бюджетных средств, спецпредставителя президента России по сотрудничеству с государствами Каспийского региона, экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова. На этом настаивали адвокаты обвиняемых: защита рассчитывает, что господин Абдулатипов подтвердит законность действий своих бывших подчиненных, а кроме того, положительно их охарактеризует. Суд также удовлетворил и ходатайство гособвинения, продлив до 22 ноября 2019 года срок содержания фигурантов под стражей.
На предварительном слушании по делу в отношении бывших врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя министра экономики Раюдина Юсуфова в Лефортовском суде в понедельник рассматривались ходатайства сторон. Сначала защита попросила вызвать в суд для дачи свидетельских показаний нескольких бывших дагестанских руководителей, в том числе экс-главу республики Рамазана Абдулатипова. Адвокаты обвиняемых пояснили, что показания господина Абдулатипова помогут им убедить суд в невиновности Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова.
«Наши подзащитные ничего незаконного не совершили, они лишь выполняли свои служебные обязанности,— пояснил “Ъ” адвокат Дагир Хасавов.— Мы надеемся, что это подтвердит и бывший руководитель подсудимых Рамазан Абдулатипов».
Защитник также выразил уверенность, что экс-руководитель Дагестана в суде положительно охарактеризует своих бывших подчиненных.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Как рассказывал ранее “Ъ”, бывшие глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов обвиняются в растрате 41 млн руб., выделенных на строительство спецучреждения для временного содержания иностранных граждан. Сами экс-чиновники вины не признают, указывая, что объект был построен и уже давно используется государством по назначению.
Адвокат Хасавов также напомнил, что обвинение против чиновников построено на показаниях двух засекреченных свидетелей, по словам которых, в Дагестане при финансировании госзаказов действовала система так называемых откатов и якобы все руководство республики участвовало в ней. «Вот нам всем будет интересно, что по этому поводу думает господин Абдулатипов, возглавлявший тогда республику и санкционировавший решения о финансировании объектов»,— отметил господин Хасавов.
Участвовавший в заседании представитель гособвинения был против вызова в суд господина Абдулатипова: прокурор посчитал, что можно на процессе обойтись свидетелями из числа рядовых членов правительства республики. Однако суд поддержал требование защиты обвиняемых. Теперь экс-главе Дагестана, ныне спецпредставителю РФ при Организации исламского сотрудничества Рамазану Абдулатипову будет выписана повестка, обязывающая его явиться в суд для дачи свидетельских показаний.
«Таким образом суд проявил уважение к личности Абдулатипова»,— считает господин Хасавов. Отметим, что в случае, если свидетель игнорирует повестку в суд, его туда могут доставить в принудительном порядке.
Суд 3 июня также рассмотрел ходатайство стороны обвинения о продлении фигурантам дела срока содержания под стражей. Оба обвиняемых просили выпустить их под домашний арест, заверяя, что у них нет намерений скрыться от правоохранительных органов и что семейные обстоятельства требуют их нахождения дома. Так, экс-премьер Гамидов ссылался на то, что у него дома остались престарелые больные родители, о которых он должен заботиться. Бывший чиновник добавил, что если его нельзя отпустить в Дагестан, то он готов снять квартиру в Москве и в ней находиться под домашним арестом. Обвиняемый назвал напрасными и опасения, что он может уехать за границу, поскольку у него нет загранпаспорта.
Однако суд этим доводам не внял и продлил срок содержания под арестом обоим подсудимым до 22 ноября 2019 года.
История разделения сфер влияния и властный потенциал народов Дагестана
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