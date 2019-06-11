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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы назначил правозащитнику Льву Пономареву штраф в размере 300 тыс. руб., сообщает «Интерфакс». Его признали виновным в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Речь идет об организации и участии в несогласованной акции 13 мая на Лубянке у здания ФСБ. Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов. Перед мероприятием Лев Пономарев получил предписание о том, что ему не следует участвовать в этом нем, поскольку оно не согласовано с властями. Правозащитник заявил, что идет «прогуляться».

Подробнее — в материале “Ъ” «Лев Пономарев в третий раз собрал граждан у здания ФСБ».

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