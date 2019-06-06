Медиахолдинг столкнулся с помехами

Депутаты гордумы Екатеринбурга отказали администрации в бюджетных поправках, которые предусматривали создание медиахолдинга. Планировалось, что в него войдут семь районных и одна общегородская газеты, радио, видеопродакшн-студия, а также интернет-площадка. На его создание требовалось 43 млн руб., однако народные избранники настаивают на том, что это «непрофильная работа администрации». Эксперты полагают, что проект не решит вопрос диалога между властями и горожанами.



В среду комиссия по местному самоуправлению, информполитике и связям с общественностью отклонила проект поправок к бюджету Екатеринбурга на 2019 год. Большинство вопросов у депутатов гордумы возникло из-за создания нового муниципального медиахолдинга, требующего 43 млн руб. Сейчас в бюджете в пункте «другие расходы» в разделе СМИ заложено 72,5 млн руб., тогда как ранее на эти цели выделялось 4,5 млн руб.

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики Екатерина Куземка пояснила депутатам, что средства предусмотрены для создания медиахолдинга МАУ «Город». По ее словам, в него войдут семь районных газет, одна общегородская газета, а также видеопродакшн-студия и городское радио. «Также планируется сделать площадку “Активный гражданин”, как в Москве, на которой жители Екатеринбурга смогут пожаловаться на какие-то проблемы и обсудить городские проекты»,— добавила госпожа Куземка. По ее данным, в медиахолдинге будет работать 41 человек, на его ежегодное содержание потребуется около 29 млн руб.

Некоторые депутаты усомнились в необходимости такой структуры. «Это непрофильная работа администрации. Зачем тратить деньги на создание медиахолдинга, когда можно наладить взаимодействие со СМИ?» — спросил депутат гордумы Константин Киселев. Его точку зрения поддержали депутаты гордумы Михаил Вечкензин и Дмитрий Сергин. «Раньше были районные газеты, в которых я видел только поздравления депутатов. Не надо плодить такие издания, которые никто не будет читать. Еще нужно подумать над распространением газет. Обычно горожане с недовольством выбрасывают разные бесплатные издания»,— полагает господин Сергин. Он добавил, что готов поддержать только те поправки в бюджет, которые касаются закупки оборудования для радио.

Госпожа Куземка отметила, что о потребности горожан в информировании о действиях властей говорят результаты исследований администрации. «Около 98,4% опрошенных хотели бы знать о том, как решаются вопросы местного значения. Сейчас у администрации есть только сайт и радио. Этих площадок мало, чтобы информировать город с полуторамиллионным населением»,— полагает госпожа Куземка. Она добавила, что «сегодня СМИ заинтересованы новостной повесткой и концентрируются на негативных материалах» в ущерб текстам просветительского характера.

Председатель комиссии Алексей Вихарев поддержал создание холдинга, однако предложил пересмотреть его элементы. «Не уверен, что для семи изданий найдется необходимое количество информационных поводов. В целом идея правильная, на этом этапе ее нужно поддержать, а затем доработать»,— предложил он. Однако в итоге предложения администрации приняты не были — половина комиссии воздержалась от голосования, а один человек оказался против. Администрация надеется, что им удастся убедить депутатов после внесения поправок в проект.

Эксперты полагают, что медиахолдинг не решит проблему диалога между властями и горожанами. «Запрос на информацию со стороны горожан есть, администрация должна выстраивать эффективную систему коммуникаций с обществом, информирования о своих решениях и действиях. Однако у властей нет понимания, как донести до горожан информацию, хотя ресурсов для этого достаточно. В этом случае администрация ушла к количественному варианту — холдингу с большим количеством газет, каналов без изменения самой подачи коммуникации, системы диалога с жителями»,— полагает глава консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александр Пирогов. Он предположил, что решение депутатов гордумы связано с кадровыми перестановками в идеологическом блоке администрации. Теперь, по его словам, народные избранники взяли паузу, чтобы выяснить, кто в администрации будет отвечать за медиахолдинг и решит ли его создание вопросы коммуникации.

Дарья Соколова