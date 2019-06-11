«Транснефть» приостановила перевалку нефти в порту Махачкалы из-за взрыва на танкере

Из-за взрыва и возгорания на танкере в порту Махачкалы была приостановлена перевалка нефти, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. В результате ЧП погибли три человека, еще двое были госпитализированы с ожогами. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили в Следственном комитете России.

«В Махачкале в четыре утра во время разгрузки танкера ВФ-16 возник пожар в машинном отделении. Угрозы возгорания груза (6 тыс. т) нет. На время проведения пожарных работ акватория порта закрыта. Перевалка остановлена»,— приводит ТАСС слова представителя «Транснефти».

Ранее сегодня сообщалось, что взрыв газовоздушной смеси на танкере в махачкалинском порту произошел во время перекачки нефтепродуктов. Всего на борту находились 12 человек. По предварительным данным, танкер принадлежит Волжскому морскому пароходству. Ространснадзор намерен провести расследование в связи со взрывом.