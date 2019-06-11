На танкере в Махачкалинском порту произошел взрыв

На танкере в Махачкалинском порту во время перекачки нефтепродуктов произошел взрыв газовоздушной смеси. Есть пострадавшие и пропавшие без вести.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, информация о взрыве поступила в дежурную часть в 4:38. «Во время перекачки нефтепродуктов танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. По предварительным данным, имеются пострадавшие»,— говорится в сообщении МЧС.

ЧП произошло у причала №4, уточнили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота. «Всего пострадало пять человек, двое из них госпитализированы, ведутся поиски трех человек»,— рассказали в пресс-службе.