11 июня, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

На танкере в Махачкалинском порту произошел взрыв

На танкере в Махачкалинском порту во время перекачки нефтепродуктов произошел взрыв газовоздушной смеси. Есть пострадавшие и пропавшие без вести.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, информация о взрыве поступила в дежурную часть в 4:38. «Во время перекачки нефтепродуктов танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. По предварительным данным, имеются пострадавшие»,— говорится в сообщении МЧС.

ЧП произошло у причала №4, уточнили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота. «Всего пострадало пять человек, двое из них госпитализированы, ведутся поиски трех человек»,— рассказали в пресс-службе.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя